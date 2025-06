Ma nyit egy Balaton-közeli termálfürdő, az első nap ingyenesen csobbanhatunk

A Balaton délnyugati csücskétől nagyjából 14 kilométerre található Marcali, amely kellemes gyógyfürdőjéről is ismert. A létesítmény egész évben látogatható, de a szabadtéri medencéik csak szezonálisan vannak nyitva, a szezonindító nap június 7-én, azaz most szombaton lesz – számol be a Termál Online.

Ingyenes belépővel várják a fürdőzőket Marcaliban / Fotó: Termál Online

Marcali fürdője szombaton ingyenes belépőt kínál

A nyitó napon ebből az alkalomból „kölökparádéval” és csirkés ételek főzőversenyével várják a fürdővendégeket.

Ráadásul ezen a napon díjmentesen látogatható a fürdő.

Termálvizük egyébként már régóta gyógyvíznek számít, 2022-ben pedig megkapták a gyógyfürdő címet is. A Marcali Városi Gyógyfürdő fedett részében úszómedence, tanmedence, egy kisebb gyógymedence és jakuzzi található. A strandszezon idején a kínálat szabadtéri termál- és gyógymedencékkel, tanmedencével, gyerekpancsolóval bővül, június végétől pedig egy úszómedence is a fürdőzők rendelkezésére áll.

A Termál Online szerint amikor nem ingyenes a belépés, akkor is jó választás lehet a Marcali termálfürdő, akár a közeli balatoni településeken nyaralók számára is, hiszen kimondottan kedvező árakkal várják a vendégeket. A napi felnőtt belépőjegy 3000 forintba kerül, a gyerekek, diákok és nyugdíjasok számára pedig 2100 forint a napijegy, amely a medencekínálat tükrében nagyon jó ajánlatnak számít.

Nem csak Marcaliban nyitnak Pünkösdkor

A héten országszerte tovább bővült a termálstrandok kínálata. Több termálfürdő is a pünkösdi hosszúhétvégére időzítette nyitását. A június 6-án és 7-én nyitó termálfürdők között akadnak amelyek eddig zárva tartottak, de vannak egész évben nyitva tartó fürdők is, amelyeknél ezen a hétvégén vehetik birtokba a vendégek a kinti, strandoláshoz használható részeket.

Már péntektől fogad vendégeket a hajdú-bihari Földes nagyközség termálstrandja.

Szombaton indul a strandidény a kisvárdai Aquacinema fürdőben. Itt egyelőre az élménymedence, a gyermekmedence, valamint a termál- és gyógymedencék lesznek elérhetők, csúszdaparkjuk majd később nyit.

Szintén szombaton nyitják újra a Tamási Termálfürdő, ahol a fedett rész a felújítás miatt most már egyáltalán nem használható, cserébe idén nyáron olcsóbbak lesznek a belépők, nem is kevéssel. A felnőtt napijegy 4400 forint helyett 3000 forintba kerül, a nyugdíjas és a diák belépők ára 3800 forint helyett 2500 forint lesz. Egy családi belépőt két felnőtt és egy gyermek esetén 9400 forint helyett 6000 forintért kínálnak. A tamási lakosoknak továbbra is jelentős kedvezményt adnak minden jegytípusból. Így nekik egy felnőtt napijegyért 2500 forintot, a nyugdíjas belépőért 2000 forintot, a diák belépőért 1500 forintot kell fizetniük.

Az egész évben üzemelő berettyóújfalui Bihar Termálligetben szombattól használhatók a szezonálisan nyitva tartó medencék.

A Ceglédi Gyógy- és Strandfürdőben is ekkor nyitják meg a strandi részt, vagyis az úszómedencét, a gyógymedencét, a hullámmedencét, az élménymedencét és a gyermekmedencét, majd egy héttel később a csúszdaparkot is beüzemelik.

A fentieken túl szintén szombattól használható a teljes szabadtéri kínálat aNagykátai Gyógy- és Strandfürdőben, valamint a Mátészalka Városi Uszoda és Strandfürdőben. Utóbbinál a nyitás napján 20 százalékos árengedménnyel kínálják az egész napos és a 3 órás belépőjegyeket.

Szintén szombaton nyit a kaposvári Virágfürdő strandja, aznap, vasárnap és hétfőn is 30 százalékos kedvezményt biztosítanak a jegyárakból.