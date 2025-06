Ingyenes óriásmedence nyílt New York szívében

Négyéves előkészület után új, ingyenesen használható közösségi fürdőmedence nyílt New Yorkban, amely méretével és sokoldalúságával is kiemelkedik a városi kínálatból. A Central Park északi részén található Gottesman Pool a nyár egyik legnagyobb turisztikai és közösségi újdonsága – számolt be a TimeOut az ingyenes óriásmedence megnyitásáról.

Egy időben ezren tartózkodhatnak az ingyenes óriásmedence területén / Fotó: Centraal Park

Az ingyenes óriásmedence nyáron hűsölésre, télen jégpályaként használható

A Davis Center részeként kialakított, több mint 85 méter hosszú és 36 méter széles medence páratlan lehetőséget kínál a hűsölésre, edzésre vagy egyszerű kikapcsolódásra. A többfunkciós létesítmény

amely nyáron medenceként, az év többi részében pedig sport- és kulturális térként működik tovább, ősszel zöld gyepes pályává, télen pedig jégpályává alakítják át.

A 160 millió dolláros beruházással létrejött központ egyszerre szolgálja a környék lakóit és a városba látogató turistákat. A tervezés során külön figyelmet fordítottak a fenntarthatóságra: zöldtető, természetes fényhasználat és környezettudatos anyaghasználat jellemzi az épületet, amely a LEED Gold minősítést is megcélozza.

A városvezetés hangsúlyozza, hogy a projekt célja nem csupán egy új medence létrehozása volt, hanem a közösségi élet élénkítése és egy korábban alulhasznált városi tér újrafogalmazása.

A Gottesman Pool egyébként bár ingyenesen igénybe vehető, némi korlátozást bevezettek: egyszerre 1000 látogatót tudnak fogadni, a medence pedig leginkább hűsölésre jó, hiszen legmélyebb pontján mindössze3 láb 8 inch, vagyis 1,12 méter vízmélységű.

Így látogathatják az itt élők és a turisták

A Gottesman Pool naponta 11 és 19 óra között látogatható, egyórás karbantartási szünettel délután 3 és 4 között. A nyitás apropóján több ingyenes közösségi program is indul:

úszásoktatás,

egészségmegőrző foglalkozások,

valamint helyi iskolákkal és művészeti szervezetekkel együttműködésben szervezett események

várják az érdeklődőket.

A Central Park új ékköve így nemcsak a forróság elől menekülőknek kínál hűsítő alternatívát, hanem a városi életminőség javításának is látványos példája lett. Az új medence már most komoly vonzerővel bír, és minden bizonnyal New York nyári turizmusának egyik meghatározó helyszíne lesz – írja a TimeOut.