Ne most akarjon Dubajba repülni, és Ázsia felé se a Közel-Keleten szálljon majd át!

A járattörlések második hullámát indította el az Egyesült Államok a hétvégén Iránra mért légicsapása, melyben három nukleáris létesítményt bombázott B-2-es nehézbombázókkal a levegőből az amerikai haderő. Miközben az egész világ Irán a fenyegető retorikánt túli tényleges válaszlépéseit figyeli feszülten – például azt, lezárja-e a Hormuzi-szorost, jókora pofont adva azzal a világgazdaság egészének –, a kereskedelmi hajók mellett a polgári légi cégek is elkezdték célzottan kerülni a térséget.

Az Emirates légitársaság egyik repülőgépe a dubaji repülőtéren (illusztráció)

Forrás: Unsplash

Járattörlés magasabb fokozatban

Az orosz-ukrán háború miatt az elmúlt években a Közel-Kelet a korábbinál is fontosabbá vált a légi közlekedésben az Európa és Ázsia közötti útvonalakon. Ám az Izrael és Irán között kitört fegyveres konfliktus után a közel-keleti légtér ha ki nem ürült, de forgalma jelentősen lecsökkent a korábbiakhoz képest. Ezzel együtt megnőtt annak veszélye, hogy a közel-keleti légtérforgalmat szándékosan zavarhatják meg entitások a Perzsa-öböl felett, hamis jeleket küldve a repülőgépeknek vagy a légi forgalom irányítóinak.

Mindez a közvetlen katonai akciókon túl is veszélyezteti a légi közlekedés biztonságát a térségben, és további óvatosságra készteti a légi társaságokat. Miként az Origo megírta, a Wizz Air már korábban meghosszabbította szeptember 15-ig a Tel-Avivba és Ammanba irányuló járatok felfüggesztését, emellett elkerüli az izraeli, iraki, iráni és szíriai légteret. A közel-keleti helyzet eszkalációja miatt néhány napja a cég jelezte azt is, hogy felfüggeszti a dubaji és abu-dzabi-i járatait. A társaság persze nincs egyedül a döntésével: a Reuters összegyűjtötte, hogy az amerikai, Irán elleni bombázást követően mely légitársaságok jelentettek be járattörléseket a közel-keleti útvonalaikon.

Egy időre biztosan kiürül a közel-keleti légtér

Az egyik legjelentősebb ázsiai légitársaság, a Singapore Airlines „képlékenynek” nevezte a helyzetet, és úgy döntött, hogy keddig törli a dubaji járatait. Korábban csak a vasárnapi dubaji járatára jelentett be törlést, ám a cég keddig nem teljesít oda útvonalat.

Az IAG iparági óriás alá tartozó Iberia a vasárnapi és a hétfői járatok törléséről döntött az amerikai támadás után. A cég egyelőre azt közölte, a további napok járattörléseiről később hoz döntést.

Az Air France – KLM csoport sem kockáztat: Dubajba és Rijádba hétfőig biztosan nem indítanak gépet, és onnan sem szállnak fel járataik. A Finnair közlése szerint „legalább keddig” törölte a Dohából (Katar fővárosa) induló járatait.

A kazahsztáni Air Astana hétfőn ottani idő szerint kora reggel jelentette be, hogy törli Dubajba induló járatait hétfőtől kezdődően, a járattörlés tervezett napjait nem közölték.

Az American Airlines még az amerikai csapások előtt felfüggesztette katari járatait, míg a United Airlines és az Air Canada a dubaji járatok indítását állította le átmenetileg. Újraindításukról nincs hír.

A szintén az IAG-hez tartozó British Airways a Flightradar24 adatai szerint hétfőn már újra repült volna Dohába és Dubajba, ám végül törölték az oda és az onnan induló járataikat is.

A helyzetben külön érdekességet jelent, hogy míg a nagy, nemzetközi légitársaságok távol tartják magukat a régiótól, addig a régió helyi, kisebb vállalatai Jordániában, Libanonban, Irakban a korábbi járattörléseik után néhány járatuk elindítása mellett döntöttek.