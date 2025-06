Júniustól számos új kedvezményes belépő érhető el a budapestiek számára a fővárosi fürdőkben. Ezek az újdonságok kiegészítik az áprilisban bevezetett diákkedvezményeket – tájékoztatott a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.

Júniustól már minden budapesti kedvezményes belépővel látogathatja a fővárosi fürdőket / Fotó: BGYH

Ezek a kedvezményes belépők várják a budapestieket

A BGYH ebben az évben elsősorban a budapestieknek szóló új lehetőségekkel bővíti több éve működő kedvezményrendszerét. A megújuló kedvezményrendszer április 1-jétől rajtolt el és a BudapestGO közösségi közlekedési bérlettel rendelkező, a fővárosban élő vagy tanuló diákoknak biztosít 50 százalékos, zárás előtti két órával történő belépés esetén pedig 80 százalékos kedvezménnyel. A diákkedvezmény a főváros történelmi fürdőiben havi egyszeri, a többi fürdőbe heti egy alkalommal használható.

Június elejétől tovább bővül a kedvezmények köre a budapestiek számára – a Reggeli Budapest kedvezmény bérlettel, az Esti Budapest kedvezmény jeggyel és a Nyugdíjas szerda kedvezménnyel

– tájékoztatott a BGYH.

A Reggeli Budapest bérletet a nyitás utáni 2 órában használhatják a vendégek és 50 százalékos kedvezményt nyúj a budapesti lakosok számára a társaság egész évben üzemelő fürdőiben

A kedvezményes bérletet budapesti lakcímkártyával rendelkezők vásárolhatják meg a kiválasztott fürdőben. Naponta egy belépőt használhatnak fel és a lakcímkártyát minden alkalommal be kell mutatni. Jó tudni, hogy a bérlet csak abban a fürdőben érvényes, ahol azt kiváltották. A kedvezmény ünnepnapokat és az adott fürdőben jelzett kiemelt napokat kivéve a hét bármely napján igénybe vehető, nem átruházható, valamint fél évre szól, így az 5 alkalom a vásárlás napjától számított 180 napig használható fel. A kedvezményt az adott fürdő mindenkor érvényes felnőtt napi belépőjegyének árából számítják ki.

Hasonlóan működik az esti kedvezmény is

Esti Budapest kedvezmény annyiban különbözik a reggelitől, hogy ez egy belépőjegy. A fővárosiak a zárás előtti 2 órában is 50 százalékos kedvezménnyel látogathatják a fürdőket június 1-jétől.

Az Esti Budapest kedvezmény a BGYH minden egységében érvényes, ezek Csillaghegy, Dandár, Gellért, Lukács, Palatinus, Paskál, Pesterzsébet, Rudas, Széchenyi fürdők, illetve a Római és a Pünkösdfürdői strand.

A belépő a helyszínen a jegypénztárban, illetve előre online is megvehető. A kedvezmény ez esetben is a budapestieknek szól, ezért a lakcímkártyát a fürdőbe belépéskor be kell mutatni. A kedvezmény az adott fürdő teljes árú napi belépőjegyéből számítandó.