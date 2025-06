Kitiltják a kísérő nélküli 21 év alattiakat ebből a népszerű plázából

A törökországi Adanában működő Optimum Bevásárlóközpontba mostantól nem léphetnek be kísérő nélkül a 21 éven aluli fiatalok. A döntés ráadásul nem előzmény nélküli: korábban a 18 éven aluliak nem léphettek be kísérő nélkül a pláza területére, ezt terjesztik ki most a 21 évesekre. A létesítmény biztonsági okokkal magyarázza a döntést.

A bevásárlóközpont általános biztonsági szintjének javítása érdekében mostantól a 21 éven aluliak sem léphetnek be kísérő nélkül a hatalmas létesítménybe. A törökországi Adana népszerű plázája egy ideje már tiltja a 18 éven aluliak számára a kísérő nélküli látogatást, a korhatár kiterjesztése pedig arra utal: továbbra is fennállnak a biztonsági problémák, amik miatt az eredeti döntést meghozták. Kitiltják a kísérő nélküli 21 év alattiakat egy török bevásárlóközpontból (illusztráció)

Fotó: Unsplash Kísérő nélkül a plázában: mostantól 21 év alattiaknak tilos A bevásárlóközpont üzemeltetőjének közlése szerint a fokozódó biztonsági problémák miatt a bejáratoknál dolgozó biztonsági őrök belépéskor a látogatók személyes okmányai alapján ellenőrzik a belépők életkorát, és a kísérő nélkül érkező 21 év alattiaktól megtagadják a beengedést. Az Optimum több nagy bevásárlóközpontot üzemeltet Törökországban, ám a török híradások szerint ez a döntésük csak az adanai egységre hatályos. Arról ugyanakkor nem áll rendelkezésre információ, hogy a cég által nevezett biztonsági problémák milyen jellegűek, és mennyiben köthetők a fiatalabb korosztályhoz, illetőleg az intézkedést a 21 év alattiak által elkövetett cselekmények miatt, vagy inkább a korosztály védelmében hozták. A Redditen olvasható hozzászólások alapján vélelmezhetően az előbbiről van szó. Többen azt is megemlítik, hogy az Optimum vélhetően nem a legszerencsésebben választott helyszínt bevásárlóközpontja számára, amikor a város egyik, úgynevezett szlömösödő része mellett döntött.

