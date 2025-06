Itt a lista: ezek idén a legnépszerűbb pünkösdi úticélok

A Világgazdaság összeállítást készített arról, milyen mértékű a hazai szálláshelyek foglaltsága a pünkösdi hosszú hétvége előtt, különös tekintettel arra, hogy nemrég, húsvét idején rekordszámú, 300 ezer vendég pihent a hazai szálláshelyeken. A klasszikus hazai úticélok akkor is nagyon népszerűek voltak.

Klasszikus hazai úticél: pünkösdkor Siófok is kedvelt célpont lehet a kikapcsolódásra vágyóknak

Előtérben a klasszikus hazai úticélok

A pünkösdi utazások előfoglalási adatokból az látszik: továbbra is a klasszikus hazai kedvencek a legkeresettebbek – jelezte a Világgazdaságnak a Szállás.hu. A friss foglalási adatok alapján Siófok vezeti a legnépszerűbb pünkösdi úti célok belföldi toplistáját. Ezt követően továbbra is a klasszikus hazai kedvencek a legkeresettebbek: a pünkösdi hosszú hétvégén a Balaton fővárosa mellett Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred is ott van a toplistán. A toplistára még Budapest, Miskolc, holtversenyben Hévíz és Nyíregyháza, valamint Pécs és Sopron is felkerült.

Az előfoglalási adatok alapján a szakemberek nagy bizonyossággal meg tudják becsülni, hogy a pünkösdi forgalom a szálláshelyeken eléri-e, esetleg túl is szárnyalja a húsvéti forgalmat.

