Irán Katar területére küldött rakétákat, erre csökkent az olaj és az arany ára – mi történik itt?

Iránnak még akkor is lehetősége van (volt) meglépnie ezt a forgatókönyvet, ha ezzel indiai és kínai vásárlóit is magára haragítaná, akik elesnének olajszállítmányaik jelentős részétől, az ország lakosságának ellátásában pedig komoly zavarok állnának be az import felborulása miatt.