Szenzáció: gigantikus amerikai tartalékról jelentettek, mintha egyetlen olajoshordón ülne az ország

Az most főként a Permi-medencében koncentrálódik (az ország délnyugati része, Texas és Új-Mexikó államok területe), ám az alkalmazott rétegrepesztéses technológia már ott is elérte a geológiai, ebből fakadóan üzemgazdaságossági korlátokat, hozzátéve, hogy eredendően is drága és kényes technológiáról van szó.