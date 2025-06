Közvetlen járat indul Magyarországról a legendás olajországba

„Megígértük, megcsináltuk” – fogalmazott köszöntőjében Illés Boglárka, és emlékeztetett: Szijjártó Péter külügyminiszter a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok 60. évfordulóján tavaly jelentette be, hogy közvetlen légijárat jöhet létre Budapest és Kuvaitváros között. Több mint 10 éve döntöttek a déli nyitás politikája mellett, és a stratégia működik: Kuvait a hetedik közel-keleti úti cél, amely elérhető lett Budapestről.

Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára (b6), Antal Ferenc, a Nemzetgazdasági Minisztérium stratégiai tranzakciókért felelős helyettes államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának tagja (b5), Ritter Máté, a Budapest Airport járatfejlesztési vezetője (b9), Barathan Pasupathi, a Jazeera Airways vezérigazgatója (b8), Tarek Abdullah M. al-Faradzs, Kuvait magyarországi nagykövete (b4) és Szabó András, Magyarország kuvaiti nagykövete (b7) a Jazeera Airways első menetrendszerinti Kuvaitváros-Budapest járata (a háttérben) megérkezésékor a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 2025. június 5-én

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Budapestről közvetlenül Kuvaitvárosba lehet repülni

Az államtitkár kiemelte: a régióban a Jazeera Airways Budapestet választotta, mivel Magyarország biztonságos ország, a befektetőknek és a turistáknak egyaránt. Hozzátette: utoljára 36 éve érkezett Budapestre közvetlenül kuvaiti kereskedelmi járat, most 36 év lemaradását kellett pótolni. Az új járat az emberi kapcsolatokat is képes megerősíteni, ahogy a gazdasági szereplőknek is óriási lehetőségeket nyit meg. Reményét fejezte ki, hogy a következő évek járatnyitással összefüggő eredményei több könyvet töltenek majd meg.

A járatnyitás is bizonyítja, hogy a Közel-Kelet legdinamikusabban fejlődő állama fontos partnere Magyarországnak, és hazánk a kapcsolatok erősítésére törekszik

– mondta Illés Boglárka hozzátéve, hogy a turisztikai együttműködéseknek is új lehetőségeket nyit a járat, új kaput nyitva az Öböl-térséggel. Magyarország közbenjár az EU-n belül annak érdekében, hogy Kuvait állampolgárai minél hamarabb vízummentesen léphessenek be a schengeni övezetbe. A járatnyitás ahhoz a stratégiai célhoz is hozzájárul, hogy Közép-Európa egyik legfontosabb légiközlekedési csomópontja legyen Budapest - mondta.

Ritter Máté, a Budapest Airport járatfejlesztési vezetője elmondta:

jelentős lépés a Jazeera Airways csatlakozása, amely a 44. légitársaságként csatlakozik a Budapest Airport portfóliójába.

A járat az egyre növekvő és elmélyülő turisztikai és kulturális kapcsolatokat is tükrözi - tette hozzá.

Budapest lehet Európa új kapuja Kuvaitból

Barathan Pasupathi, a Jazeera Airways vezérigazgatója elmondta: a társaság heti két járatot üzemeltet a két ország között, ami új lehetőségeket teremt a két ország együttműködésében. Az új járat kevesebb mint 5 óra alatt teszi meg az utat a két főváros között. Budapest most már európai kapu lesz a társaság számára, hogy az utasaik jobban elérhessék európai célállomásaikat. A járatokat jövő évtől sűríteni tervezik – jelezte.