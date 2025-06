Egyre többen intézik befektetéseiket a mobiljukon

Hosszú ideig inkább a személyes tanácsadást és ügyintézést preferálták a lakossági befektetők – állapította meg a Gránit Alapkezelő kutatása. A kutatás eredeménye szerint azonban ez megváltozott mára: a lakossági befektetések világában az azonnal elérhető információknak köszönhetően nemcsak időt, hanem adott esetben pénzt is veszíthet az, aki nem tud időben reagálni a piacok változására.

Lakossági befektetések: újdonságot jelentett be a Gránit Bank (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Digitális bankolás és lakossági befektetések

A magyarországi digitális bankolás erősítésére a Magyar Nemzeti Bank is felhívta a figyelmet jelentésében. Most a Gránit Bank digitális pénzintézetként mobilapplikációjának fejlesztéseit hangsúlyozta a kutatás eredményeivel összefüggésben. „A Gránit Bank először az állampapírok adásvételét tette elérhetővé mobilalkalmazásában, az ügyfelek néhány hét alatt közel 100 százalékban áttértek erre a megoldásra. Mára egy olyan mobilalkalmazást kínálunk, amely biztosítja azt, hogy bárki, bárhol, bármikor egyszerre kezelhesse napi pénzügyeit, befektetési portfólióját és átlássa aktuális vagyonát. Emellett a befektetésekhez szükséges értékpapírszámla is ugyanebben az appban online megnyitható” – mondta el a bank közleménye szerint Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

A pénzintézet arról ír, hogy a hazai bankok közül kizárólag a Gránit Bank mobilalkalmazása biztosítja teljeskörűen, hogy a napi pénzügyek elintézése mellett a nap 24 órájában (a piacok nyitvatartásától függően) lehessen megbízást adni állampapír vételére vagy eladására, a Budapesti Értéktőzsde részvényeivel kereskedni, vagy éppen befektetési jegyet vásárolni, illetve visszaváltani és a szükséges értékpapírszámla megnyitását és a befektetői kérdőív kitöltését is könnyen, online módon intézhetik az ügyfelek. További előny, hogy az applikáción keresztül elérhető nyilvános alapok esetében nincs vásárlási limit, azaz már akár néhány ezer fontért is vehetünk befektetési jegyeket. Az aktuális pénz- és devizapiaci árfolyamok szintén bármikor elérhetőek.