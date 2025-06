Megújult tudástár segít a vegyszermentes kertészkedésben

Legyen szó veteményesről, szőlőről vagy gyümölcsfákról, ha kertünket természetes módszerekkel szeretnénk gondozni és védeni a károsítóktól, akkor ebben hasznos segítséget nyújthat az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) megújult növényvédelemi tudástára.

Vegyszermentes kertészkedés illusztráció. Fotó: Photographer: Tamas Miglecz

Hasznos segítséget nyújthat az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) tudástára

Az ökológiai szemléletű növényvédelem alapja a megelőzés, amit gondos kerttervezéssel és egyéb, könnyen elvégezhető módszerekkel biztosíthatunk - ebben is segít a friss tudástár. A szelíd növényvédelmi megoldásokat alkalmazva kertünket úgy gondozhatjuk, hogy közben az élővilág sokféleségét is támogatjuk, ami még inkább örömére válhat a gondos kertésznek. A biológiai sokféleség mérésére most egy új közösségi kutatás is elindult a hazai lepkefajok megfigyelésével.

Csaknem tizenöt éve nyújt gyakorlati ismeretanyagot az ÖMKi az ökológiai művelést választó gazdáknak a kutatásai eredményein keresztül, amelyből a hobbikertészek eddig is gazdagon meríthettek.

Számos olyan videójuk és kiadványuk készült, amelyek a kiskertek művelői számára is közérthető növényvédelmi tippekkel szolgálnak. Most a megújult tudástárban gyűjtötték össze weboldalukon az ökológiai szántóföldi és a kertészeti növényvédelem témáit. Ez utóbbival a hobbikertészek munkáját is szeretnék támogatni.

„Ahogy a kutatási eredmények és tapasztalatok, úgy a tudástár is folyamatosan bővül. Abban bízunk, hogy az átfogó ismeretgyűjtemény segítségével egyre többen mozdulnak el a vegyszermentes kertművelés irányába.” - hívta fel a figyelmet a tudásgyűjteményre Dr. Drexler Dóra, az ÖMKi ügyvezetője.

„Videóinkkal és cikkeinkkel arra buzdítjuk a hobbikertészeket, hogy bátran vágjanak bele, és próbálják ki az ökológiai kertművelés módszereit. Bár az ökológiai gazdálkodás rendszerszemléletet és odafigyelést igénylő művelési módszer, a természettel való együttműködés meghozza gyümölcsét, érdemes elsajátítani az ismereteket, hogy magunknak és családunknak frissen szedett, tápláló biotermést tehessünk az asztalra!” - tette hozzá a szakember.