Megnyit az ország legnagyobb, természetes vizű strandja

„Korábban úgy tűnt, hogy május végén ki tudunk nyitni, azonban az időjárás rosszabbra fordult, mint az korábban látszott. Nem szerettük volna, hogy ez elrontsa a nyitóhétvégénket, ezért döntöttünk úgy, hogy június 6-án indul nálunk a strandszezon” – mondta Hamza Gergely, a Lupa kommunikációs vezetője. De június 5-én már Falusi Mariann estjére hív a Lupa Beach a Rosé Los Tiki Bárba.

Pénteken nyit a Lupa Beach

Fotó: Polyak Attila / Polyák Attila - Origo

Az ingyenes nyitóhétvége pénteken indul: nappali bulikkal és gyermekfoglalkozásokkal lehet bemelegíteni az idei strandszezonra.

A program ezt követően így alakul:

szombaton Infragandhi Dj set a MyCar Beachen,

vasárnap a Lupacabana helyszínen Bia Bréda, a Waikikin Belushi áll a Dj pultba,

pünkösdhétfőn pedig a The Lounge területén Serrano Dj set, a Divino helyszínen pedig Német Zsolt-Ritmo/Smooth Jazz Guitar Session szórakoztatja a Lupa Beach közönségét.

Két nagyobb délutáni eseményre is számíthatunk a nyár folyamán: a Strandok Éjszakáján egy Mamma Mia Beach Partyra, augusztus végén pedig egy Shake It on the Beach bulira.

Lupa Beach: középpontban a gyerekek

A Lupa mindig is nagy figyelmet fordított a gyermekes családokra.

Az idei év újítása, hogy a gyerekjegy mellé két kupon is jár, amivel az apróságok tematikus gyerekfoglalkozásokon vehetnek részt, amíg a szülők élvezhetik a strand adta lehetőségeket.

Az iskola végeztével idén is szerveznek Lupa Kids táborokat, amiken munkanapokon, napközis rendszerben vehetnek részt a gyerekek.

Avízisportok Mekkájaként is mert Lupa Beach továbbra is profi beachpályákkal készül a nyárra, itt működik a közép-európai régió legnagyobb wakeboard centruma, a Quadro Watersports pedig a rendkívül népszerű vízi banán, fánkozás és aqua slider szolgáltatásokkal nyújt izgalmas élményeket a tó vizén. De továbbra is lehet SUP-ot bérelni, vagy sajátot használni, vitorlásoktatáson részt venni, eSurfözni vagy röplabdázni.

Természetesen nem csak a Lupa Beach várja a strandolni vágyókat, az Öböl Strand is megnyitja kapuit.

A Lupa nagy előnye, hogy a város forgatagától messzebb, mégis könnyen elérhetően nyújt kikapcsolódást a Dunakanyar kapujában. 2025-ben az üzemeltető közlése szerint a békásmegyeri és a budakalászi HÉV megállótól szállítja elektromos transzferbusz a vendégeket a Lupára, a tó szomszédságában haladó kerékpárútról bringás bejárón közelíthető meg a hely, de a Lupa bejáratánál a BLOCK Bike Racks bringatárolóinál is biztonságban tudhatjuk a kerékpárokat.