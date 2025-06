Olyan fejlesztés jön a magyar autópályán, ami még nem volt

Ősszel elkezdődik az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb hazai útfejlesztése, az M1-es autópálya bővítése, kétszer háromsávra. A pálya emellett oldalanként egy-egy teljes értékű sávként használható intelligens leállósávval (ITS) is bővül. A beruházásnak az az egyik, de nem egyetlen innovációja – derül ki a Magyar Építők Németh Tamással, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatójával készített interjújából.

Valódi innovációkat tartalmaz az M1-es autópálya bővítése, de a vastagabb aszfaltréteg önmagában is előrelépés lenne

Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztőség

Az M1-es autópályán két lényegi dolog történik párhozamosan: a főpályát nem érintő előkészítő munkák már 2024 őszén elkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak; július 8-án pedig elindulhatnak a főpályát is érintő előkészítő feladatok.

A munkálatokat a tervezett szeptember elsejei időpontnál hamarabb kezdik meg, ehhez pedig több tíz kilométernyi szervizutat építettek. Az ok magától értetődő, az autópálya forgalmát kétszer két sávon a bővítés idején is fenn kell tartani.

Ahhoz, hogy ezt biztosítani tudjuk,

csak akkor használjuk teherjárművekkel a pályát, ha ez szükséges. Ahol lehet szervizúttal támogatjuk a kivitelezést.

Vagyis amilyen feladatot és ahol lehet, az építés során ezeket az utakat használva tervezünk elvégezni. Ezekkel már több tíz kilométeres nagyságrendben elkészültünk” – avatott be a részletekbe a vezérigazgató.

A biztonság érdekében betonelválasztóra cserélik a növényeket, ez is a fejlesztések része lesz. A pálya ugyanakkor nem marad zöldfelület nélkül. Az építkezés után a pálya kerítéshez közelebbi részén ugyanúgy lesznek fák, bokrok és cserjék, mint most. A vízelvezetés is korszerűsödik.

Drónokat is bevetnek a forgalom ellenőrzésére, és további újdonságokat is alkalmaznak az M1-esen. Ebben benne van, hogy összesen negyvenöt kilométeren keresztül lesz zajvédő fal, 72 alul és felüljárót, azaz nem szintbeni kereszteződést építenek át. Magyarországon eddig ilyen hosszúság nem alkalmazott műszaki tartalommal, forgalmi helyzetben, dugó, baleset, munkavégzés esetén a forgalom számára digitálisan megnyitható intelligens leállósávokkal bővítik a pályát.