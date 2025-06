További hiányosságként lejárt minőségmegőrzésű élelmiszereket, nem magyar nyelvű jelöléssel ellátott termékeket, valamint eredetigazolás nélküli olívaolajokat is találtak a hatóság munkatársai, amelyek forgalmazását zárolták.

Döntött a hatóság

Az NKFH a súlyos szabálytalanságok miatt az élelmiszer-forgalmazói tevékenységet ideiglenesen felfüggesztette, valamint az élelmiszer-előállítással kapcsolatos tevékenység azonnali felfüggesztéséről is döntött. Az ezzel kapcsolatos hatósági eljárást a témában hatáskörrel rendelkező Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) folytatja majd le.

A vállalkozás azonnal intézkedett a problémákkal kapcsolatban, így a két nappal későbbi utóellenőrzés során a hatóság már jelentős előrelépést tapasztalt: a göngyölegraktárat kitakarították, kifestették, eltávolították a nem odavaló tárgyakat, a kereskedelmi tér rendezetté vált, és megszüntették a nyerstej palackozását.

A jogszabályok betartását az NKFH szigorúan ellenőrzi, és mint azt a fenti példa is mutatja, két nap is elegendő lehet a megfelelő működés kialakításához. Mindennek tükrében az NKFH továbbra is folyamatos és szigorú ellenőrzéseket folytat a fogyasztók védelme érdekében.