Döbbenetes haszonnal adta el 4iG-részvényeit Magyar Péter

A Világgazdaság számolt be róla, miszerint Magyar Péter még szerdán kijelentette a Facebook-oldalán, hogy a soron következő tőzsdei napon, azaz csütörtök reggel azonnali hatállyal eladja a tulajdonban lévő 4iG-részvényeket, egy darab kivételével.

Magyar Péter, a Tisza párt elnöke Fotó: AFP

Magyar Péter 70 millió forintos összeghez jutott hozzá néhány óra leforgása alatt

Az ellenzéki politikus annak ismeretében döntött így, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium tudatta: a kormány jóváhagyta az állami tulajdonú hadiipar piacképes részének értékesítését a 4iG bevonásával. Bár a hivatalos magyar bejelentés szerdán érkezett meg, a körvonalazódó tervről hónapokkal korábban megjelentek információk a magyar sajtóban is. Vagyis Magyar Péter is biztosan tudott arról, mi készül. Ennek ellenére korábban eszébe se jutott eladni a 4iG-részvényeit, hanem az utolsó pillanatig magánál tartotta, majd úgy verte nagydobra a papírból való kiszállását, mintha annak valamiféle morális okai lennének, amelyek áldozatvállalásra késztették.

A valóság ennél jóval földhözragadtabb. A Tisza Párt elnöke inkább csak pénzt akart keresni, méghozzá jó sokat, a 4iG-részvényein. És ez sikerült is neki. Most már azt is tudjuk, pontosan hogyan zajlott a beígért ügylet és mekkora összeghez jutott hozzá néhány óra leforgása alatt az ellenzéki politikus.

Magyar Péter csütörtökön 60 019 darab 4iG részvényt adott el. Ezeket még 670 forintos áron vásárolta 2023 közepén.

Csakhogy tegnap a már említett korszakos védelmi ipari megállapodás miatt a 4iG papírjai már az 1800 forintos jegyzést is meghaladták.

A Tisza párt elnöke 1800 forintos átlagáron adta el a részvényeit, így pedig darabonként több mint 1100 forint hasznot realizált. Ez összességében azt jelenti, hogy Magyar Péter a csütörtöki tőzsdei napon csaknem 70 milliós profitot ért el.

