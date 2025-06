Bruce Willis után magyar arc került be egy globális kampányba

Egy nemzetközi reklámfilm révén ismét reflektorfénybe került Dr. Tordai István, akit korábban a „magyar James Bondként” is emlegettek. A televíziós műsorvezető ezúttal egy vámpíralak megformálásával vállalt szerepet egy globális kampányban, amely mögött több ismert világmárka is felsorakozott. A produkció különlegessége, hogy teljes egészében magyar stáb dolgozott rajta, a forgatás helyszíne pedig a gödöllői Királyi Kastély volt.

A magyar főszereplő, Tordai István

Magyar stáb készítette el a teljes produkciót

A projekt kiindulópontja egy nemzetközi divatcég megbízása volt, amely korábban olyan nevekkel működött együtt, mint Neymar, Lewis Hamilton vagy Bruce Willis, termékei pedig több hollywoodi filmben is feltűntek. Ezúttal magyar alkotókra bízták a koncepció kidolgozását és megvalósítását, amelynek középpontjába egy vámpírtörténet került. A főszereplő Tordai István volt, aki a szerep kedvéért látványos fizikai átalakuláson is átesett: többhetes edzésprogrammal készült, hogy a kamera előtt is hitelesen jelenjen meg a karakter.

Két, egyenként több százmillió forint értékű Brabus luxusautó is szerepet kapott a filmben, az egyiket maga Tordai vezette. A filmkockák hátteréül szolgáló gödöllői kastély pedig nemcsak esztétikai szempontból volt jelentős választás, hanem szimbolikus értékkel is bírt: a hazai történelmi örökség és a kortárs vizuális kultúra találkozása jól illeszkedik a film koncepciójához. A narrációt Csapó Harold Gábor vállalta, aki ugyan az Egyesült Államokban született, de hosszú évek óta Magyarországon él és dolgozik. A reklámfilm végül nemcsak elkészült, hanem gyorsan zöld utat kapott a megrendelő cég dubaji és olasz központjából is.



Niche pozícióból globális figyelem

Az ilyen projektek nemcsak az egyes alkotók karrierjében jelenthetnek előrelépést, hanem a magyar kreatívipar nemzetközi láthatóságát is erősíthetik. Bár a piac telített, a minőségi, technikailag is professzionális tartalomra továbbra is van kereslet – akár a divat, akár az autóipar vagy a luxusmárkák világában. A film gazdasági jelentősége elsősorban abban áll, hogy rávilágít: a kreatív szektorra nem csupán kulturális, hanem exportképes ágazatként is érdemes tekinteni. Az, hogy ilyen produkciókban magyar szakemberek kapnak főszerepet, nemcsak presztízskérdés, hanem a versenyképesség és a piacra jutás szempontjából is mérföldkő lehet.