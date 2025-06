Magyarország kormánya – híven a 2010 utáni nemzeti kormányzatokhoz – továbbra is elkötelezett, hogy a hiány és az államadósság mértéke a választási években is csökkenjen. A költségvetés továbbra is a fegyelmezett pénzügyi politikát követi, a költségvetési hiányt 3,7 százalékon rögzítette a jövő évi költségvetés, azaz a hiány és ezzel párhuzamosan az államadósság csökkentése jövőre is folytatódik. Az elsődleges egyenleg egyensúlyban van, tehát a kamatfizetések nélküli költségvetési mérleg nullszaldós.

Magyarország: jövőre is szja-mentességet élveznek a háromgyermekes édesanyák. Fotó: Shutterstock

Magyarország végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját

Ennek részeként megduplázza a családi adókedvezményt, jövőre is szja-mentességet élveznek a háromgyermekes édesanyák, valamint 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák is szja-mentessé válnak. E szerint a 2026. évi költségvetés családpolitikai célokra több mint 4800 milliárd forintot fordít, ami a rezsivédelemre szolgáló 800 milliárd forinttal együtt összesen 5600 milliárd forintot biztosít a családok támogatására. Ezen túlmenően a jövő évi költségvetés 800 milliárd forint kifizetést is tartalmaz a lakossági állampapírok kamataira, amely a magyar családok megtakarításait támogatja.

A 2026. évi költségvetés garantálja majd minden magyar család biztonságát és azt is, hogy eközben mindenki képes legyen egy újabb lépést tenni előre. A költségvetés továbbra is biztosítja ennek megfelelően a munkaalapú társadalom, vagyis a rekordmagas foglalkoztatottság és rekordalacsony munkanélküliség előfeltételeit, és a nemzeti és a családközpontú politika továbbvitelét is. A kormány továbbra is elsőként a magyar munkaerőre támaszkodik, így a költségvetés kiemelt célja a kimagasló foglalkoztatottság fenntartása, a 2010 óta létrejött egymillió új munkahely megvédése, valamint újabb munkahelyek megteremtésének elősegítése.

A 2026-os költségvetés egyben a béremelések költségvetése is

A minimálbér 2026 januárjától 13 százalékkal emelkedik, a közszolgálatban dolgozók munkáját az elmúlt években és a jövőben is számos bérintézkedés, valamint a rendvédelmi és honvédelmi dolgozók számára biztosított hathavi fegyverpénz is elismeri. A nyugellátásra és nyugdíjszerű ellátásra betervezett 7700 milliárd forintos kiadás garantálja a nyugdíjak reálértékének megőrzését és a 13. havi nyugdíj kifizetését. Az egészségügyi célokra is többet fordítunk, a kiadások 3919 milliárd forintra emelkednek, amely 280 milliárd forinttal haladja meg az idei forrásokat, a gyógyító-megelőző ellátásra biztosított keret pedig 120 milliárd forinttal nő. Gazdaságfejlesztésre 2026-ban mintegy 5050 milliárd forintot tartalmaz a törvény, amelynek fedezete a 2200 milliárd forint uniós, és a körülbelül 2850 milliárd forint hazai költségvetési forrás. A 2026-os költségvetés fedezetet biztosít a 21 pontos Új Gazdaságpolitikai Akcióterv megvalósítására is, amelynek célja a jövedelmek vásárlóerejének növelése, a megfizethető lakhatás biztosítása, valamint a Demján Sándor Program keretében a hazai kis- és középvállalkozások támogatása. A honvédelmi kiadások továbbra is elérik a GDP 2 százalékát, ezzel Magyarország teljesíti a NATO-tagságból eredő kötelezettségét.