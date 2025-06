Erről minden magyar adósnak érdemes tudnia: milliókat nyerhetnek jó időzítéssel

Tegyük fel, hogy 2023 júniusában az akkor átlagosnak számító, 18,87 százalékos kamattal vettünk fel 1 millió forint személyi hitelt 5 éves futamidőre. Ha ezt most kiváltjuk egy, az MNB adatait alapul véve átlagosnak számító 15,80 százalékos személyi hitellel, és tartjuk az eredeti futamidőt, vagyis már csak 3 év van hátra a törlesztésből, akkor havonta mindössze ezer forint körüli összeget lehet spórolni a törlesztőrészleten. A teljes visszafizetendő összeg körülbelül 30 ezer forinttal lesz kevesebb összességében, ha az előtörlesztési díjjal is számolunk. Ha emellett a váltás miatt elesünk valamilyen kedvezménytől is, amit a hiteligénylésért kaptunk (például jóváírás), akkor mindent összevetve nem biztos, hogy annyit nyerünk a meglévő kölcsön kiváltásával, hogy megérje belevágni.

Most nézzünk meg egy másik példát is, ahol nagyobb összeg kiváltása a cél. Tegyük fel, hogy két éve 5 millió forintot vettünk fel 7 évre, az átlagnál valamivel magasabb, 18,99 százalékos kamattal. Amennyiben ezt a hitelt most szeretnénk kiváltani és a kedvezőbb, 10 százalék körüli kamatozású hitelek közül választunk (tartva a hátralévő 5 éves futamidőt) úgy 1 millió forint feletti összeget is nyerhetünk a cserével, számolva a végtörlesztés költségével is. Ekkora összegnél már úgy is megérheti az ügylet, ha egyéb költségek is felmerülnek.