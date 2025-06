Fontos változások jönnek a Mol Bubinál – ezekre készüljön fel!

Változások lépnek életbe a BKK idén tízéves közbringa-szolgáltatásában. Jövő évben indul az új, kibővített rendszer, ezt megelőzően lezárul a jelenlegi szolgáltatási időszak. Ennek folyományaként június 24-től a társaság kivezeti a féléves Mol Bubi-bérletet, a következő hónapokban a rendszeresen közbringát használók Mol Bubi havi bérlettel tudják kedvezményesen használni a szolgáltatást.

Mol Bubi-bérlet: újabb változások jönnek

Fotó: Polyák Attila / Origo

A BKK nemzetközi gyakorlatok vizsgálata, társadalmi egyeztetések, valamint piaci szereplőkkel való konzultációt követően 2024. október elején közbeszerzési eljárást indított a Bubi 3.0 kialakítására. Az új rendszerbe azonban az érvényben lévő féléves bérletek technikai okokból nem vihetők majd át, ezért a társaság – a korábbi Mol Bubi 1.0-ról a 2.0-ra való váltás tapasztalataiból kiindulva – kivezeti ezt a terméktípust.

A BKK célja, hogy a Bubi a jövőben is tovább fejlődjön, és rugalmasan bővíthető flottával, a korábbinál sokkal nagyobb területet lefedve, továbbra is kedvező árakkal tegye vonzóvá a városi kerékpározást.

A társaság 2026-ban egy új, nemzetközi viszonylatban is innovatívnak számító közbringarendszer indítását tervezi,

amely a mostaninál jelentősen nagyobb, rugalmasan bővíthető flottával és elektromos rásegítésű kerékpárokkal valósul majd meg. Az új rendszer kerékpárjai a jövő év elejétől fokozatosan jelenhetnek meg a fővárosi utakon.

A tervek szerint az új közbringarendszer legalább 5000 kerékpárt biztosít majd, amelyből legalább 1000 darab elektromos rásegítésű lesz, és a jelenlegi szolgáltatási terület határától messzebbi, minden fontos, legalább 30 ezres utazásszámmal rendelkező közlekedési csomópontot, így az összes metróállomást is lefedi majd. Az új szolgáltatás olyan városrészekbe is el fog érni, mint az Örs vezér tere, Kőbánya-Kispest, Újpest-városkapu, a József Attila-lakótelep, Angyalföld, Zugló vagy Őrmező. A kerékpárok ráadásul már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.

Az idei év elejétől kivezették az éves Mol Bubi-bérletet, amelynek helyét a féléves bérlet vette át.