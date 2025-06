NAV: Így dolgozhatnak a diákok nyáron

Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 25T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) tölthető ki és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okoseszközről is.

NAV: A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye

Fotó: 123RF

NAV: Számos foglalkoztatási forma közül választhatnak a diákok

A korábbi évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb az iskolaszövetkezet. A 25 év alatti diákoknak semmilyen közterhet (sem szja-t, sem járulékot) nem kell fizetni, ha iskolaszövetkezet tagjaként végeznek munkát, és a bérük nem haladja meg a havi 656 785 forintot.

A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, amely havi 656 785 forintos bruttó bérig biztosítja az szja-mentességet.

A kedvezmény érvényesítése havonta akár 98 518 forint adómegtakarítást is jelenthet. A kedvezmény érvényesítését a diáknak nem kell kérnie, azt a munkáltató a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni.

Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört tartalmazó – munkaszerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes.

A munkaviszony tartama, jellege és a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, de jó, ha szerepel benne. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 290 800 forint.