10 dolog, amiért megéri ellátogatni hazánk 10 nemzeti parkjába

A hazánkban nyilvántartott mintegy 700 ökoturisztikai létesítmény felét mára már a 10 nemzeti parki igazgatóság valamelyike működteti, ezeket évente mintegy 1,6 millió regisztrált látogató keresi fel. A hazai nemzeti parkok kiemelkedő látnivalókkal és érdekességekkel kecsegtetnek – ezeket gyűjtötte össze a Csodásmagyarország.hu.

Vágtázó csikósok otthona, a Hortobágyi Nemzeti Park

Fotó: Visit Hungary

A Hortobágyi Nemzeti Park ideális úti cél a természet szerelmeseinek, hiszen számos tanösvény, túra- és kerékpáros útvonal szeli át. Ez hazánk első nemzeti parkja, amelynek négy különálló bemutatótere is van: az Egyek-Pusztakócs mocsárvilág, a hortobágyi halastó, a Nyírő-Lapos-Nyárijárás puszta, valamint a Tisza-tó élővilágát bemutató parkrészek, köztük a Vízi Sétány, ahol egy 1500 méter hosszú pallóúton sétálva lehet betekintést nyerni a Tisza-tó növény- és állatvilágába. A közelmúltban megújultak a hortobágyi látogatóterek, központi információs ponttal is várják az érdeklődőket, a Pásztormúzeum interaktív kiállításán pedig az is kiderül, hogyan éltek a 19–20. század fordulóján a legeltetéssel foglalkozó pásztorok. A világörökség részét képező Hortobágyon máig él a pásztorkodás és a csikósok hagyománya, ezért a park rendszeresen helyszíne csikósbemutatóknak. Gazdag állatvilága ugyancsak lenyűgöző: lehet itt vízibivalyokat, szürkemarhát és rackajuhot is látni, miközben magával ragad a háborítatlan természet és a puszta végtelen síkja. Erre járva kihagyhatatlan látványosság a vidék jellegzetes tájképi eleme, a gémeskút, valamint a Hortobágy falu határában található legendás Kilenclyukú híd!

A Baradla barlang aggteleki szakasza.

Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

A föld alatt rejlő titkok tudója, az Aggteleki Nemzeti Park

Az Aggteleki az ország első olyan nemzeti parkja, amely kimondottan a geológiai értékek, a vidék felszíni karsztjelenségei és a híres cseppkőbarlangok védelmére alakult. A park két barlangja is világrekorder: a Szlovákia területére is átnyúló, 25 kilométer hosszú Baradla-Domica-barlangrendszer a mérsékelt égöv leghosszabb patakos barlangja, a Szilicei pedig a világ legalacsonyabban fekvő jégbarlangja. De nemcsak izgalmas cseppkövekben lehet itt gyönyörködni, hanem a térség állat- és növényvilágában is. Bármilyen hihetetlen, közel 500 különböző faj él a barlangok falai között, emellett a térségben a Kárpátok pónijával is lehet találkozni, ugyanis egy huculménes is található a park területén! Ha az Országos Kéktúra Jósvafő és Aggtelek közötti szakaszát járjuk, és különleges túrára vágyunk, akkor a felszín alatt, a Baradla-barlangban is megtehetjük a két település közti távot.