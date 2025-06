Itt a lista: ezeknek a gyógyszereknek csökken az ára

Gyógyszerár csökkentés jön a magyar patikákban is. Önkéntes árcsökkentést jelentett be a hazai gyógyszerszektor több vezető szereplője, így gyógyszerár csökkenés lesz a gyógyszertárakban is. Ez több tucat készítményt érint.

Miként az Origo megírta, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a napokban bejelentette, hogy önkéntes árcsökkentési vállalásokat jelentett be több vezető szereplő a magyar gyógyszerszektorban. A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) most közzétett egy listát számos készítmény nevével, amelyeket az árcsökkentés érint. A lista még nem végleges, mutatjuk a részleteket! Önkéntes árcsökkentést vállaltak a gyógyszerszektor szereplői (illusztráció)

Fotó: Unsplash Önkéntes árcsökkentés a vény nélküli készítményeknél Az árcsökkentést bejelentők között az elsők között volt az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM), a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ), valamint a Richter Gedeon Nyrt. A vállalások a stratégiai partnerség újabb állomásai a kormány és az ágazat szereplői között. A Richter Gedeon árkorlátozásáról az Origo is írt. Az MGYK tájékoztatása szerint Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kezdeményezésére, a lakossági terhek csökkentésének szándékával, egyeztetések voltak a gyógyszerpiaci szereplőket képviselő szervezetekkel egyes szabadáras gyógyszerek árának mérsékléséről. A megállapodás értelmében az egyes érintett gyógyszergyárak és a nagykereskedők az alábbi OTC készítmények (vény nélkül kapható) ármérséklését vállalták 9 db (később meghatározandó) vényes, de szabad áras termék mellett. Az MGYK felhívja arra a figyelmet, hogy az önkéntes árkorlátozás jellemzően a lenti termékek több kiszerelésére is kiterjed: ACC Long 600 mg pezsgőtabletta

Advil Ultra Forte

Algoflex Forte Dolo 400 mg

Algopyrin 500 mg tabletta

Ambroxol-Teva 30 mg

Aspirin Protect

Béres csepp extra

Canesten 10 mg/g krém

Detralex filmtabletta

Fenistil 1 mg/g gél

Kitonail gyógysz. körömlakk

Lioton 100.000 gél

Magne B6 bevont tabletta

Magnerot tabletta

Magnosolv granulátum, 6,1 g

Milgamma N lágy kapszula 40 mg

Neo Citran por

Normaflore szuszpenzió

No-Spa 40 mg tabletta

Panangin 158/140 mg filmtabl.

Prostamol Uno kapszula

Reparon végbélkenőcs

Rhinospray Plus orrspray

Voltaren Dolo lágy kapszula

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g gél A társadalmi felelősségvállalás jegyében elvárás, hogy amennyiben a gyógyszergyártókkal folytatott tárgyalásokon meghatározott gyógyszerkészítményeket a gyógyszertárak a nagykereskedőktől a 2024. december 31-i listaárakon vagy annál olcsóbban kapják, a gyógyszertárak is saját 2024. december 31-i listaáraikon vagy annál olcsóbban értékesítsék. A minisztérium gyártókkal kötött megállapodása ebben a termékkörben is lehetővé teszi tehát a későbbi akciózást, amit a nagykereskedői és a gyógyszertári árképzésben is lehetőleg érvényesíteni kell.

Az önkéntes árkorlátozás végrehajtása nem befolyásolja az egyes gyógyszertárak árpolitikáját és ez teszi lehetővé, hogy a lakossági terhek csökkentése ne jogszabályi keretek között valósuljon meg. Ezek a gyógyszertárak mentesülhetnek az önkéntes árkorlátozás alól A megállapodás részét képezi, hogy a kisforgalmú gyógyszertárak mentesülhetnek az önkéntes árkorlátozás kötelezettségétől, de természetesen bármikor csatlakozhatnak. A Magyar Gyógyszerészi Kamara kéri, hogy a gyógyszertárak készletátértékelési veszteségének minimalizálása érdekében az intézkedés hatályba lépése előtt a gyártók és nagykereskedők már a korrigált árakon szállítsanak a gyógyszertáraknak. Az önkéntes árkorlátozás alá eső készítményeket a patikák a hatályos szabályozás betartása mellett, lehetőség szerint külön is jelölik majd. Ezért a Magyar Gyógyszerészi Kamara vállalta, hogy minden gyógyszertárba a hatályos jogszabályoknak megfelelően egységes tájékoztató plakátot juttat el, amely alapján a vásárlók tájékozódhatnak, hogy mely gyógyszerekre terjed ki az önkéntes árkorlátozás – írja közleményében az MGYK.

