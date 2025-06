Fúrt kutak: újabb változások jönnek

A vízgazdálkodásról szóló törvény 2021 óta szabályozza az öntözési célú kutak engedélyezését, amit később kiterjesztettek az állatállomány vízellátására is. Az új szabályozás lehetővé tenné nemcsak a kutak létesítésének, hanem működtetésének és megszüntetésének bejelentését is – írta meg az Agrárszektor nyomán az InfoStart. A változások miatt, a törvényhez igazodva a vonatkozó kormányrendeletek módosítása is szükségessé vált.

Ö ntözési célú kutak: ú jabb változások jönnek

Változások az öntözési célú kutak szabályozásában

Az ebből a célból megszületett tervezet alapján az öntözési igazgatási szerv az engedélyezés során kikéri többek között a vízügyi, környezetvédelmi és talajvédelmi hatóságok véleményét is.

Fontos újítás, hogy az engedélyezési folyamat digitalizált formában történhet, ami egyszerűsíti és gyorsítja az ügyintézést a gazdák számára.

A mezőgazdasági kutakhoz kapcsolódó öntözőtelepek létesítését és működtetését szintén engedélyhez kötik majd a jogszabályi változások szerint, de fontos, hogy az adminisztratív terhek ne nőjenek aránytalanul.