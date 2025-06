Lépéskényszerbe kerülne Magyarország a brüsszeli, az energia területét érintő ajánlások miatt

A 2025-ös országspecifikus ajánlás 41 pontban sorolja fel az általános értékelési szempontjait. Ebből hat foglalkozik közvetlenül a magyarországi energiahelyzettel, öt további közvetve, például a RepowerEU-n, a gazdaság zöldítésén, a dekarbonizáción vagy az orosz energiahordozóktól való függésen keresztül. Számos további pont érinti nagy súllyal a magyar energiagazdaságot, főként, amelyek az uniós támogatások (RRF) felhasználását taglalják – mutatja be összeállításában a Világgazdaság. A lap cikkéből kiderül az is, hogy Brüsszelnek főként a fosszilis energiákra adott, a dokumentum állítása szerint nem is túl hatékony támogatása a probléma.

A brüsszeli országspecifikus ajánlás a rezsicsökkentés végét vetítheti előre? (illusztráció)

Fotó: Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Országspecifikus ajánlásból a rezsitámogatás kivezetése?

A lap elemzésében bemutatja, hogy miért lehet fontos, illetve miért lenne Brüsszel által üdvözlendő a családokat védő magyar rezsitámogatás kivezetése. A kulcsmondat a Világgazdaság értékelése szerint az országspecifikus dokumentumban az, hogy „e támogatások csökkentése és fokozatos megszüntetése összhangban lenne az uniós kötelezettségvállalásokkal, és segítheti Magyarországot a kormányzati kiadások visszafogásában”.

Vagyis rövid távon maradna az áramimport növelése, ami – ahogyan a földgáz is – nyilván megdrágulna az importnak még jobban kitett ország számára.

Ennek Magyarország számára adódó következményeiről, és arról, miért ajánlja Brüsszel a rezsitámogatás kivezetétését, az országspecifikus dokumentum alapján a Világgazdaság összeállításában olvashat!