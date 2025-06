Ozzy Osbourne DNS-ét tartalmazó üdítősdobozokat dobtak piacra – csillagászati áron

Meglehetősen szokatlan, de mindenképp egyedi termékkel állt elő a Liquid Death nevű, ízesített ásványvizeket és különböző üdítőket forgalmazó italgyártó cég. Az amerikai vállalat olyan jeges teás fémdobozokat dobott piacra, amelyekből előzetesen Ozzy Osbourne ivott, így azokon megtalálható a legendás énekes DNS-e – írta meg a Világgazdaság.

Rendkívül népszerűnek bizonyultak az Ozzy Osbourne DNS-ét tartalmazó üdítősdobozok

Fotó: Getty Images via AFP

Jöhetnek az Ozzy Osbourne-klónok?

A nem mindennapi terméket egy hasonlóan kreatív reklámmal támogatták meg, a kisfilmből kiderül, hogy amennyiben a technológia eléri a megfelelő szintet és a törvények is megengedik majd, a dobozokon lévő DNS-minták segítségével akár egy saját Ozzy-klónt is létrehozhatunk magunknak. Házi Ozzy-másolatunk pedig szükség esetén lenyírja a füvet a kertben, kitakarítja a lakást, de ha kell, sztárvendégként bármelyik gyerekzsúron is fellép.

A történet klónozásos része persze inkább csak marketing, no meg morbid poén, viszont az üdítősdobozokból mindössze tíz darab volt elérhető, ráadásul ezek mindegyikét saját kezűleg dedikálta Ozzy Osbourne, így egy ilyen ereklye bármelyik Ozzy- vagy Black Sabbath-fanatikus gyűjtemények éke lehet.

