Visszatért a legendás légitársaság, melynek a transzatlanti utazás köszönhető

A Pan American Airways, röviden csak „Pan Am”, újra szállít utasokat, igaz, egyelőre nem maximális helykihasználással működő óriási jet-eken, hanem csak egy nosztalgiajáraton, és egyelőre csak a márkanév az, ami a fénykorában az Egyesült Államok meghatározó légi közlekedési cégének számító vállalatra utal. Az utalás viszont egyértelműen szándékolt: a Pan Am a kereskedelmi repülés kibontakozásának aranykorában építette ki belföldi és nemzetközi hálózatát, így a név alatt most elindított múltidéző járat célja részben az 50–70 évvel ezelőttre történő „időutaztatása” az erre fogékony – és vastag pénztárcájú – utazóknak.

A Pan Am egyik Boeing 747-es gépe a JFK-n

Fotó: HUM Images / Universal Images Group Editorial

Pan Am nosztalgiajáratok – különleges élmény, bár nem olcsó

A Pan Am az amerikai repüléstörténet egyik ikonikus vállalata volt, mely egykor hatalmas hálózatot működtetett, kisebb légi társaságok felvásárlásával megszerezve piaci szempontból értékesebb útvonalakat is. A cég nevét gyakran a transzatlanti légi közlekedés elindulásával is összekapcsolják, mert bár az Atlanti-óceánt korábban többször is átrepülték, de

a Pan Am volt az első cég, mely 1939-ben teljesítette Amerika és Európa között az első kereskedelmi járatot.

Miként az Origo megírta, 1947-ben elsőként kezdtek árusítani világkörüli útra szóló jegyeket.

Néhány éve pedig még egy kiváló társasjátékot is kiadtak, ami a vállalat terjeszkedését állítja középpontba.

A Bloomberg most arról ír, hogy a Pan Am visszatért, igaz, egyelőre nem az utazóközönség számára nyitott, menetrend szerinti járatokkal. A márkanév alatt valójában egy turisztikai szolgáltatáscsomagot mutatott be a Criterion Travel és a holland Bartelings légitársaság, mely két nosztalgiajárat indítását jelenti június hónapban, egy 12 napos, európai nagyvárosokat érintő körutazás keretében. Az exkluzív repülős túrákat a nosztalgia jegyében szervezték meg – névhasználati jogot vásárolva –, és egy Boeing 757-es géppel teljesítik azokat. A fedélzeten felszolgált ételek, a fedélzeti bár, a légi kísérők ruházata mind a múltat idézik majd. A mostani információk szerint a június 27-én induló utazásra még elérhetők jegyek.

Az exkluzív repülős túrákat szervező vállalatok szerint útjuk valóban nem olcsó (60 ezer dollártól, azaz kb. 22 millió forinttól lehetett azokra jegyet foglalni).

Céljuk azokkal, hogy azt a luxusélményt biztosítsák vendégeiknek a Pan Am-tematikájú járatokon, mely a vállalat által a korai időszakban (a második világháborút megelőző, illetve követő években) kínált szolgáltatásokat eredetileg jellemezte.