A 2024-es párizsi olimpia pénzügyi eredményei túlteljesítették az előrejelzéseket. A bevétel elérte a 4,49 milliárd eurót, a kiadások pedig 4,41 milliárdot tettek ki, így a szervezők 76 millió eurós (30 milliárd forint) profittal zárták az eseményt – számolt be a vg.hu.

Hatalmas ráfordítás mellett 76 millió eurós bevétel a 2024 párizsi olimpia után (illusztráció) Forrás: Christian Skiada/pexels

A párizsi olimpia bevétele és profitja felülmúlta az előrejelzéseket

Tony Estanguet, a szervezőbizottság vezetője szerint a pozitív mérleg főként a vártnál erősebb jegyeladásoknak és a merchandisingból származó bevételeknek köszönhető. Az utóbbi évek olimpiáival ellentétben ez a rendezvény gazdaságilag is sikeresnek bizonyult.

A kiadások meghaladták az eredetileg tervezett összeget: a pályázatban 3,1 milliárd eurós költséggel számoltak, amit 2018-ra 3,8 milliárdra módosítottak, végül a végleges összeg 4,41 milliárd euró lett.

A bevétel szponzorációból, jegyekből és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hozzájárulásából tevődött össze. Az infrastruktúra-fejlesztést jórészt a francia állam finanszírozta, 2,46 milliárd euró értékben.

Mint az közismert, Budapest is versenyben volt a 2024-es játékokért, ám a rendezési pályázatot politikai nyomásra, elsősorban a Momentum Mozgalom kampányának hatására visszavonták. A párt akkor a közéletbe is berobbant, támogatottsága azonban mára a parlamenti küszöb alá esett. A döntés nyomán Magyarország lemaradt egy olyan eseményről, amely akár milliárdos bevételt is hozhatott volna az országnak.

A Momentum segített a franciáknak?

Többször felmerült a kérdés, hogy külföldről irányítják a mozgalmat. Deák Dániel rámutatott, hogy már akkor megjelentek feltételezések arról, hogy a Momentum külföldről irányított formáció lehet, amikor még nem váltak hivatalosan párttá. Ennek hátterében az állt, hogy a budapesti olimpiarendezés egyik legnagyobb ellenfele Franciaország volt, akik szintén beneveztek a 2024-es olimpia megrendezésére. Adott volt az összefüggés: a franciák azért támogatnak egy, a budapesti olimpia ellen kampányoló mozgalmat, hogy végül ők rendezhessék meg az olimpiát.