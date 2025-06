Péntek 13 – valóban több a káresemény ezeken a napokon?

Sokan babonás félelemmel tekintenek péntek 13-ára. Az Allianz Hungária tízéves kárstatisztikái szerint a káresetek száma ilyenkor valóban emelkedik: a péntekek amúgy is „kárintenzív” napnak számítanak, de ha a hónap 13. napjára esnek, a bejelentett károk száma átlagosan 17 százalékkal is meghaladja a többi nap átlagát. Bárhogy is, péntek 13. még mindig nagy figyelmet kapó napnak számít.

Az adatok alapán nem minden gazdaságban számítanak szokványosnak azok a péntekek, amelyek az adott hónap 13. napjára esnek: a babonásabb országokban (amilyen például az Egyesült Államok) a tőzsdei kereskedésre is kihatnak ezek a napok. Ebben a hiedelmek mellett annak is szerepe lehet, hogy még élénken élnek a befektetők emlékeiben 1989. október 13-ának történései: azon a pénteken a mértékadó tengerentúli tőzsdeindex, a Dow Jones 7 százalékos eséssel zárt. S bár az Allianz Biztosító adatai alapján káresemény szempontjából hétfő a „legerősebb” nap, a statiszikák alapján úgy tűnik, péntek 13-tól talán nem alaptalanul tartanak sokan – bár természetesen korreláció így sem állapítható meg a két tényező között. Péntek 13 – több kársemény történik ezen a napon? (képünk illusztráció) Péntek 13: sokaknak baljóslatú, sokaknak a szerencse napja Jól mutatja a babonák erejét, hogy Írországban például péntek 13-án drasztikusan megcsappan az esküvők száma, miközben a szigetország repülőterein 4-5 százalékpontos forgalomcsökkenés tapasztalható a „normál” péntekekhez képest. Sok országban baljóslatúként tekintenek erre a napra, bár például épp Magyarországon sokan inkább a szerencse lehetőségét látják benne, ezért ezen a napon vásárolnak lottószelvényeket, sorsjegyeket. Térjünk rá a káreseményekkel kapcsolatos statisztikákra! Ha megnézzük az Allianz Hungária elmúlt tíz évi lakossági gépjármű- és lakásbiztosítási kárstatisztikáit, szemmel láthatóan a hétfői napokon a legmagasabb a káresemények száma. Ebben azonban szerepet kap az is, hogy gyakran a hét első munkanapján jelentik be a szombati és vasárnapi káreseményeket is. Amennyiben ettől megtisztítjuk az adatsort, a péntek lesz a listavezető: a hét ötödik napján 12 százalékkal több kárról érkezik bejelentés, mint egy átlagos napon, gépjárműkároknál pedig még magasabb, 22 százalék ez az arány – feltehetőleg a hétvégéhez kapcsolódó megnövekedett forgalom következtében. A biztosítótársaság szerint a nagy kérdés az: mi a helyzet a hónap 13. napjára eső péntekekkel? A 2015 elejétől 2024 végéig tartó tízéves periódusban összesen 18 ilyen nap volt, és az adatok arról tanúskodnak: ezeken 5 százalékkal több káreseményt jelentenek be az ügyfelek, mint a nem 13-ára eső péntekeken. Amennyiben az összes többi nap átlagával vetjük össze ennek a 18 napnak a számait, akkor 17 százalékkal magasabb értékeket kapunk.

Ez volt a legsötétebb péntek 13-a Az elmúlt 10 év legsúlyosabb péntek 13-ája egyébként 2017 januárjában volt, amikor több mint kétszer annyi káresetet rögzítettek az Allianz Hungária Zrt. munkatársai, mint egy átlagos napon, az ingatlanokat ért károkat nézve pedig háromszor annyit. Összesítve tehát: a péntek 13-a „pénteksége” jóval többet számít a kedvezőtlenebb káradatok kialakulásában, mint az, hogy a hónap 13. napjára jön ki a hét ötödik napja. A lényeg, hogy ezen a napon is, mint mindig, felkészülten, megfelelő biztosítással rendelkezve álljunk elébe az esetlegesen bekövetkező váratlan eseményeknek – hívja fel a figyelmet az Allianz.

