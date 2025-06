Péter-Pál nap: indulhat a betakarítás – mutatjuk, milyen volt régen

Az elmúlt egy-két hétben elindultak a kombájok az őszi árpa aratására és lassan belefordulunk a búza betakarítási időszakába. A hagyomány szerint június 29 Péter-Pál napja az első arató nap. Június 29-e a hagyomány szerinti az aratás kezdete. Hagyományosan a legkorábban érő kalászosok – az őszi meg a tavaszi árpa – betakarításával kezdődik az aratás Szent Iván nap környékén, ám a rozs, majd a búza Péter Pál nap környékén válik vágáséretté. A zab aratásával zárul a sor.

Péter-Pál napon kezdődik az aratás: a felvétel aratáskor készült 1968-ban, háttérben a Csobánc (Káptalantóti)

Fotó: Fortepan/Németh András dr.

Mindenki a földeken dolgozott Péter-Pál napján

Meglehetősen nagy hagyománya van ennek a napnak, ekkor szakad a búza gyökere - tartja a népi mondás. Ilyenkor jellemzően mind a férfiak, mind a nők a földeken dolgoztak egyszerre, szó szerint reggeltől estig.

Az aratás elsősorban férfi munka, az asszonyok feladata a kévekötés volt.

Több megyében már ezen a múlt héten elkezdték az őszi árpa aratását, a jövő héten pedig országosan is általános lesz az árpa vágása – mondta a Világgazdaságnak Csősz Tibor, a Mezőgazdasági Termelők és Szövetkezők Szövetsége (MOSZ) tanácsosa. Általában az árpá betakartíásával indulnak meg a munkagépek, de idén egy kicsit később. Néhány megyében a héten még kérdéses volt, hogy a búzatáblákban mikor kezdhetik meg a munkát a kombájnok. A kalászosokra is érvényes idén az, ami általában például a zöldségekre és a gyümölcsökre is, hogy később érnek, mint tavaly, így most a búza aratása is később kezdődik.

Igaz, a 2024-es év extra korai volt, akkor húsz nappal korábban már június 4-6-a körül megkezdték vágni az árpát.

Az előzetes információk szerint

a dél-békési részen már Péter-Pál napja körül megkezdhetik a búza aratását is,

a hajdú-bihari térségben pedig július 1-je és 10-e körül indulhat a munka.

A vízhiány továbbra is aggályos a mezőgazdaságban, még az utolsópillanatokban várták a szakemberek a csapadékot, hogy a szemek kiteljesedjenek, ne „szoruljanak meg”. A növény fejlődését már a téli csapadékhiány is hátráltatta, „szegállapotban” jött ki a télből, ami azt jelenti, hogy még nem bokrosodott. Aztán a tavaszi csapadék segített rajta, de a mostani száraz időjárásnak az a következménye, hogy kisebb szeműek lesznek a búzák.

Az északabbra fekvő területeken sok helyütt még zöldelt a növény, vagyis ott biztosan jóval Péter-Pál nap után indulhatnak meg a kombájnok.

Nézze meg galériánkat arról, hogyan zajlott régen a betakarítás Péter-Pál napján!