Vagyonok a mikrofon mögött – ennyit keresnek a világ legmenőbb podcasterei

Az elmúlt években a podcastok robbanásszerűen nőtték ki magukat, és a műfaj sztárjai is milliomosokká váltak. A mikrofon mögött rejlő vagyon pedig sokszor még a hagyományos sztárok bevételeit is túlszárnyalja.

Joe Rogan a legismertebb podcast-készítő / Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Joe Rogan: a podcast királya

A legismertebb példa Joe Rogan, aki 2020-ban egy 100 millió dolláros exkluzív szerződést kötött az Spotify-val. A The Joe Rogan Experience világszerte hallgatók millióit vonzza, így nem csoda, hogy a bevételei azóta is az egekben vannak. Rogan nemcsak a reklámokból, hanem a különleges vendégekből és exkluzív tartalmakból is komoly hasznot húz.

Alex Cooper: a női podcast sztárja

Alex Cooper, a „Call Her Daddy” podcast házigazdája 2023-ban került reflektorfénybe egy 60 millió dolláros szerződéssel, amely később 125 millió dollárra emelkedett. Cooper az egyik legbefolyásosabb női hang a digitális médiában, és nemcsak beszélgetésekkel, hanem brandépítéssel is milliókat keres.

Marc Maron és az önironikus siker

Marc Maron, a komikus és podcaster, hosszú ideje a műfaj egyik legismertebb alakja. Bár a bevételei nem érnek fel a Rogané vagy Cooperé szintjéhez, stabil és növekvő jövedelmet biztosít neki a WTF with Marc Maron című műsor. Maron példája azt mutatja, hogy a podcast akár karrier újrakezdésére is alkalmas lehet.

Bobby Berk és a design

A népszerű dizájner, Bobby Berk, a saját podcastjában szintén magas nézettséget produkál, és több millió dollárt keres a reklámbevételekből és szponzorációból. Bár nem annyira közismert, mint a többiek, gazdasági sikere és befolyása gyorsan növekszik.

A podcastek népszerűsége egyre növekszik

A podcast világa ezek szerint nem csupán szórakozás és információ, hanem komoly gazdasági szektor is. A legismertebb podcasterek milliókat keresnek, és üzleti modelljük folyamatosan bővül:

exkluzív tartalmak,

szponzorációk,

merchandise

és élő események

mind hozzájárulnak a vagyonukhoz.

Ez az iparág még csak most kezd igazán felfutni, és várhatóan a következő években is sok meglepetést tartogat majd – a mikrofon mögötti sztárok számára pedig garantáltan aranyat ér majd minden egyes szó.