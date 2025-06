Levetkőzné „kínaiságát” a Shein? Ez az ország került képbe!

A Reuters értesülései szerint „a globáli kereskedelmi feszültségek miatt” a Shein felgyorsítaná beszállítói láncának diverzifikálását, ebben pedig nagy szerepet szán Indiának. A kínai e-kereskedelmi óriás ottani partnere ebben a Reliance Retail, a 2006-ban alapított cég bevétele alapján a világ legnépesebb országának legnagyobb kiskereskedője, és India leggazdagabb emberéhez, Mukesh Ambanihoz köthető. A Shein elképzelései szerint az indiai beszállítóik számát egy éven belül 1000-re növelnék a mostani 150-ről.

A Shein Indiában a Relance Retail nevű vállalattal fogott össze (illusztráció)

Fotó: Wirestock Creators/Shutterstock

A Reliance Retail fogadta a visszatérő Sheint

A Sheinre – és a másik jelentős piaci szereplővé vált Temura – az utóbbi hónapokban nem pusztán azért hárult figyelem, mert a Kína és az Egyesült Államok között kibontakozó tarifaháború elsődleges érintettjei között vannak, miközben az EU is olyan vámtételek bevezetésére készül, melyek jelentős hatással bírnak majd itteni eredményeikre.

Hanem azért is, mert a két vállalat kapcsán újra felmerült, hogy a lehetetlenül olcsón kínált termékek egy része egyúttal silány minőségű, sőt, egyenesen veszélyes lehet a fogyasztókra, azok egészségére. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy mindkét vállalat komoly erőfeszítéseket tesz a termékbiztonság javítására, a Shein épp néhány napja jelentette be, hogy 2025-ben 15 millió dollárt terveznek költeni a termékbiztonsággal kapcsolatos fejlesztésekre, miközben több millió termékellenőrzést végeznek el idén is.

A Shein ezzel a lépésével nagy visszatérővé vált Indiában.

2020-ban egyszerűen tiltólistára került – India saját gyártói és kiskereskedelmi szektorát védte akkor a lépéssel –, de idén februárban visszatérhetett az egyre növekvő piacra. Érdemes ugyanakkor kitérni rá, hogy míg a Shein elsősorban az indiai piacon való növekedést kommunikálja visszatérése kapcsán, addig elemzők szerint a globális bizonytalanságok miatt annak elsősorban a vállalat működésében lesz jótékony szerepe, különösen a beszállítói lánc több lábra állítása miatt.

„A Shein indiai gyártásának bővítése okos lépésnek tűnik a vállalat részéről az értékesítési bizonytalanságok miatt” – nyilatkozta Susannah Streeter, a Hargreaves Lansdown elemzési vezetője a CNBC-nek.