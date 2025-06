A Revolut letarolhatja a hagyományos bankautomatákat

A Revolut, a világszerte több mint 55 millió felhasználóval rendelkező pénzügyi alkalmazás, bemutatta saját ATM-jeit Spanyolországban. A pilot projekt keretében a következő hetekben 50 Revolut ATM-et helyeznek el Madridban és Barcelonában, további 150 egységet pedig más nagyobb városokban, például Valenciában és Málagában, így a jövőben összesen akár 200 ATM-et is telepíthetnek az országban.

Revolut ATM: Spanyolországban telepítik az első saját bankautomatákat

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

A cég honlapján található tájékoztatás szerint az automatákat stratégiailag kiemelt, nagy forgalmú helyeken helyezik el, és a Revolut-felhasználók az alkalmazásban ellenőrizhetik, hogy hol található a legközelebbi ATM. Azért Spanyolországot választották, mert továbbra is ez Európa egyik leginkább készpénzfüggő országa, a Spanyol Nemzeti Bank szerint a POS-fizetések több mint 60 százalékát készpénz teszi ki. Egyben egy olyan piac is, ahol a Revolut digitális szolgáltatásai már most nagyon népszerűek, közel 5 millió ügyféllel rendelkeznek.

Sokoldalú lesz a Revolut ATM

Bár a pénzkezelés módja az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltozott, az ATM-ek alig fejlődtek, és továbbra is nehézkes felületekkel, rejtett díjakkal, kedvezőtlen devizaárfolyamokkal és korlátozott funkciókkal rendelkeznek.

A Revolut új ATM-hálózata radikálisan továbbfejlesztett, letisztult, digitális élményt kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy készpénzt vagy új fizikai kártyát vegyenek fel, és könnyen ellenőrizhetik az egyenlegüket.

Az ATM-ek modernizálásával a vállalat áthidalja a fizikai-digitális szakadékot.

A Revolut ügyfelei számára az egyik legfontosabb előny, hogy a készpénzfelvétel további ATM-díjak nélkül történik. Azok az ügyfelek, akik az egyenlegüktől eltérő pénznemben vesznek fel pénzt, ugyanazokat a versenyképes árfolyamokat élvezhetik, mint amelyekhez az alkalmazásban hozzászoktak, a Revolut árfolyamait használva. Mindezt egy olyan piacon, ahol a külföldiek az ATM-es készpénzfelvételek során gyakran magas díjakkal és kedvezőtlen átváltási árfolyamokkal szembesülnek.

A Revoluttal nem rendelkező ügyfelek is versenyképes díj ellenében használhatják az automatákat, így azok kedvező alternatívát jelentenek a magas devizaátváltási díjakkal dolgozó hagyományos ATM-ekkel szemben. Sőt, a nem Revolut ügyfelek percek alatt regisztrálhatnak Revolut-számlát közvetlenül az ATM-nél, és azonnal fizikai kártyát kaphatnak.