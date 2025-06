Ritkaföldfémek: börtön várhat az ipari titkok átadóira

Kína bányássza a világon felhasznált ritkaföldfémek majdnem 70 százalékát, míg a feldolgozásban 90 százalékos a részesedése. Az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán is küzd Peking dominanciája ellen. Nehezíti a dolgukat, hogy a termelési szakértelem is Kínában koncentrálódik. Peking most listázza a szakértőit, nehogy kiárusítsák a féltett technológiát – írja a The Wall Street Journal nyomán a Világgazdaság.

Ritkaföldfémek feldolgozásának folyamata egy üzemben

Fotó: Unsplash

Ritkaföldfémek: Kína vezeti a technológiai versenyt

Míg korábban Peking nagyban támaszkodott a külföldiek szakértelmére, ma a kínaiaké a vezető technológia.

A kínai kormány 2023 decemberében megtiltotta a ritkaföldfém-feldolgozásban használt egyes kínai technológiák exportját. Tavaly szeptemberben a kínai állambiztonsági minisztérium közölte, hogy

egy kínai állampolgárt tizenegy év börtönbüntetésre ítéltek,

mert titkokat adott el Kína ritkaföldfémkészleteiről meg nem határozott külföldi érdekeltségeknek – erről további érdekes részleteket olvashat, ha ide kattint.