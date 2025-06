A rizsárral birkóznak egy országban, hogy megnyerjék az infláció elleni harcot

Japánban továbbra is tart a rizskrízis, májusban a rizs ára az előző év azonos időszakában mért duplájára emelkedett. A rizs a szigetország alapélelmiszere, a kereslet növekedése a korlátozott rendelkezésre állással együtt már lassan egy éve tartó felfordulást okozott a japán gazdasági folyamatokban.

A rizs árának alakulása kedvezőtlen hatást gyakorol a japán inflációra (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A rizskrízist tükrözi az infláció is

Miközben Japánban az általános inflációs mutató májusban 3,5 százalék volt – ez nagyon enyhe mérséklődés az áprilisi 3,6 százalékhoz képest –, a maginfláció 2023 januárja óta nem látott szintre, 3,7 százalékra emelkedett. Ebben pedig a rizsárak száguldása markáns tényező volt. A japán maginflációs adatok számításánál a feldolgozott élelmiszereket figyelmen kívül hagyja a módszertan, de a rizs élelmiszer-alapanyag kategóriába sorolva beleszámít abba.

A rizs árának emelkedését vizsgálva egészen drámai képet látni:

májusban az előző év azonos időszakához viszonyítva 101,7 százalékkal volt magasabb az ára, ez fél évszázada nem látott áremelkedést jelent.

Az éves alapon mért árduplázódás felülmúlta az áprilisi (98,4 százalék) és a márciusi (92,1 százalék) év-év alapú mutatót – mutatja be a CNBC.

A rizs a „legforróbb” téma a japán infláció alakulásában

A japán rizspiaci felfordulásról korábban az Origo is írt. Az alapvető élelmiszernek számító rizs ára a gyenge termés és a készletek csökkenése miatt indult tavaly emelkedésnek, a körülmények miatt egyes kiskereskedelmi egységekben átmeneti készlethiánnyal – magyarul: üres polcokkal – is találkozhattak a vásárlók. Egyes értékelések szerint a készlethiánynak a tavalyi évben a minden korábbi rekordot megdöntően sok turista is oka, ám az év elején megjelent, higgadtabb értékelések szerint a külföldi turisták fogyasztása nagyságrendileg továbbra is elmarad a japán lakosság rizsfogyasztásától.

A Reuters elemzők bevonásával készített, még frissebb értékelése szerint a japán rizshiány oka elsősorban a 2023-as rossz termésben, illetve a 2024-es földrengésben keresendő. Utóbbi kiváltotta a lakosság részéről a felhalmozást, a rizs a szokott ütemhez képest jóval gyorsabban fogyott a kereskedelemben.

Japán kormánya a rizskrízisre a vészhelyzetekre tartalékolt készletek részbeni feloldásával válaszolt, ez a lépés a várakozások szerint fékezi a rizs árának emelkedését már júniusban is.

Marcella Chow, a JP Morgan globális piaci stratégája szerint a kormányzati erőfeszítések a rizsár mérséklésére azért is üdvözlendő, mert a japán háztartások rizsre fordított jövedelmét arányosan mérséklik, amelyet így más fogyasztásra tudnak fordítani. A fogyasztás egyéb szegmenseiben az árak mérsékelten nőnek, ahogy azt az általános inflációs ráta tükrözi. Ugyanakkor a japán inflációs mutatók alakulása szempontjából szerinte fontos tisztában lenni azzal, hogy a rizs önmagában mintegy 50 százalékos mértékben felel a japán maginflációért, és a jövőbeni inflációs trendeket is alapvetően meghatározza majd árának alakulása.