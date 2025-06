Hatalmas tengeri monstrum indul hamarosan az első útjára

A Royal Caribbean mindig is arra törekedett, hogy luxushajóit ne csupán közlekedési eszközként, hanem valódi élményekkel teli térként álmodja meg. A Star of the Seas ezt a törekvést emeli új szintre. Öt különböző tematikájú előadás mutatkozik be a fedélzeten – a víz, jég, levegő és klasszikus színház világában –, amelyek minden korosztály számára tartogatnak meglepetéseket.

Augusztusban indulhat első útjára a Star of the Seas

Fotó: Northfoto/Royal Caribbean

A legnagyobb szenzáció kétségkívül a Back to the Future: The Musical, amely a Broadway után most először kerül tengerjáróra. A zenés darab a klasszikus film alapján készült, és az utasok egy időutazásos rock’n’roll kaland részesei lehetnek, ahol élő zene, látványos koreográfia és a Royal Caribbeanre jellemző technikai megoldások teszik felejthetetlenné az előadást.

Az AquaTheater új műsora, a Torque egy elképesztő, vizuális élmény: szinkronúszók, slackline-művészek és légi akrobaták együttes produkciója garantálja az adrenalinlöketet. A jégszínházban bemutatott SOL című előadás pedig a nap útját követi végig – lélegzetelállító koreográfiával, egyedülálló fénytechnikával és a Royal Caribbean történetének legnagyobb jégrevü-csapatával.

A Royal Theaterben debütáló Create című családi darab egy kíváncsi robot, KRE-8 történetét meséli el, aki a művészetek – tánc, zene, festészet – segítségével keresi önmagát. A Tengerjáró Kft. közlése szerint a produkció a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolja majd.

Gasztronómiai fronton is új távlatokat nyit a Star of the Seas.

A fedélzeten több mint 40 étkezési lehetőség várja a vendégeket, a gyors kiszolgálástól a fine dining vacsorákig. A Lincoln Park Supper Club például az 1930-as évek Chicagóját idézi: élő jazz, különleges koktélok és klasszikus amerikai ízek jellemzik a stílusos, többfogásos vacsorák keretében.

Különleges attrakciókat kínál majd az új luxushajó

Fotó: Northfoto/Royal Caribbean

Pazar útvonalakon jár majd a Star of the Seas

Az AquaDome Market három új standdal bővül: az egyik füstölt húsokra specializálódik, a másik délkelet-ázsiai fogásokat kínál – mint a pad thai vagy a beef panang –, míg a harmadik latin-amerikai különlegességeket, például empanadát és arepát.

A Tengerjáró.hu szerint a családbarát Surfside Eatery és a Thrill Island szívében található Basecamp is kiváló lehetőségeket kínál azoknak, akik gyorsan és finoman szeretnének étkezni két program között. Aki pedig a világ konyháit szeretné bejárni, annak a Windjammer napi több mint 12 különböző nemzet konyháját kínáló, óriási svédasztala lesz az ideális választás.

Amikor lemegy a nap, a hajón még csak akkor indul be igazán az élet. A Star of the Seas több mint húsz bárjában és klubjában mindenki megtalálhatja a hangulatához illőt. A Dueling Pianos zongorapárbajai, a Lou’s New Orleans-i hangulata vagy épp a Central Parkban található pezsgős Bubbles, mind különleges esti élményt kínálnak.

Aki nevetésre vágyik, az felnőtteknek szóló stand-up műsorokat nézhet meg a The Atticban, míg a szerencsejáték szerelmeseit a Casino Royale várja.

A Star of the Seas hetente indul 7 éjszakás karibi hajóutakra, keleti és nyugati irányban egyaránt.

Az útvonalak során az utasok ellátogathatnak a Royal Caribbean egyik legnépszerűbb exkluzív úti céljára, a Bahamákon található Perfect Day at CocoCay privát szigetre, ahol

külön felnőtt partszakasz,

vízi park

és élőzene

várja a vendégeket.

A Tengerjáró Kft. tájékoztatása szerint 2025 decemberétől újabb különlegességgel bővül a kínálat: a Royal Beach Club Paradise Island exkluzív partszakasza Nassauban családbarát, nyugodt és bulis zónákat is kínál majd.