Ezen a hétvégén újabb strandok nyitnak, nem is akármilyenek

Miként évek óta szokás, több lépcsőben nyitnak meg a strandok és állnak át a gyógyfürdők a nyári üzemmódra. Erre a hétvégére is jut néhány szezonálisan üzemelő fürdő megnyitója, újabb helyen adják át az egész évben üzemelő gyógyfürdők szabadtéri medencéiket a vendégeknek, egyes helyeken pedig most üzemelik be a csúszdáikat – tájékozatatott a Termál Online.

A fővárosban és vidéken is többfelé strandok nyitnak meg a hétvégén / Forrás: Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.

Újabb strandok nyitnak meg ezen a héten is

A portál úgy tudja, szombaton nyitja meg kapuit

a zalaegerszegi AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark

a Ceglédi Gyógyfürdő strand részét múlt hétvégén nyitották meg, most szombattól pedig a csúszdapark átadásával válik teljessé a közkedvelt fürdő kínálata.

egy kisebb, hangulatos strandfürdő működik Jászboldogházán. A nyári idényben nyitva tartó, hárommedencés fürdőben is június 14-től várják a vendégeket. Ugyanezen a napon nyitják meg a balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdő strandi részét, a nyitó hétvégére szaunaprogramokkal is készülnek

még áprilisban tűz ütött ki a Tiszaújvárosi Gyógyfürdőben, amely a fedett részleget érintette, de azóta jelezték: ettől függetlenül június 14-én megnyitják a strandfürdőjüket. Ezt az ígéretüket tartották is, szombattól minden kinti medence elérhető lesz, ráadásul tavalyi árakon.

tovább bővül a hajdúszoboszlói Hungarospa strandfürdő kínálata most szombattól, ugyanis megnyitják az aquaparkot, amely egyébként az ország első igazi csúszdaparkja volt, 2000 nyara óta működik.

A nyitóhétvégén 50 százalékos kedvezménnyel kínálják az aquaparkba szóló kiegészítő belépőket, amelyet a strandbelépőn felül kell megvásárolni.

szintén erre a hétvégére van beütemezve a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. két szezonális strandfürdőjének a megnyitása: a Pünkösdfürdői Strandot várhatóan szombaton, a Római Strandfürdőt pedig vasárnap vehetik birtokba az idei első fürdőzők.

Természetesen a következő hetekben is több fürdő nyit majd meg. A Termálfürdő.hu összegyűjtötte, mely fürdők nyitottak meg és melyek állnak megnyitás előtt. Már most bőséges a kínálat, de érdemes figyelni a következő hetekben is a színesedő palettát.