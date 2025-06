Sugarbaby? – ennyit keresnek a Z generációs lányok

Megússzák sérülés nélkül?

A kérdés, hogy vajon a sugarbabyk lelki épsége sértetlen marad-e, összetett és személyfüggő. Vannak, akik a kontroll és az autonómia érzésével élik meg a kapcsolatot, sőt, feminista nézőpontból úgy értelmezik, hogy „a rendszer ellen dolgoznak” azáltal, hogy kihasználják a patriarchális struktúrákat. Mások azonban hosszabb távon lelki sérülésekről számolnak be. A leggyakoribb pszichológiai problémák közé tartozik az érzelmi kiüresedés, az önértékelési zavar, a kötődési nehézségek, és sok esetben a tárgyiasítás érzése. Különösen problematikus lehet, ha egy sugarbaby érzelmileg is kötődni kezd „támogatójához”, hiszen ezek a kapcsolatok ritkán alapulnak kölcsönös szerelemre vagy hosszú távú perspektívákra.

A sugarbaby lét nem feltétlenül jár lelki sérüléssel, de a szakemberek szerint aki ezt az utat választja, annak fel kell készülnie a mentális következményekre is – valamint arra, hogy a társadalom még mindig ambivalens módon tekint erre a szerepre.