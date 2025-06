Idén is várják a fogyasztókat a „szedd magad” értékesítések

Javában tombol a szamócaszezon, és bár a legtöbb piacon és zöldségesnél megtalálható a friss magyar gyümölcs, számos ültetvény hirdet szedd magad értékesítést, ahol a fogyasztók valóban a legfrissebb áruhoz jutnak hozzá, ráadásul az árak is kedvezőbbek. A szamóca azonban nem az egyetlen olyan kertészeti kultúra, amelyet magunk szüretelhetünk.

A legtöbb szedd magad értékesítést a közösségi médiában és a helyi csoportokban hirdetik. Fotó: ZSOCC

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint szinte minden vármegyében vannak gazdaságok, amelyek úgynevezett szedd magad értékesítést hirdetnek. A legtöbb ültetvény a szezonnak megfelelően nyitja meg kapuit a kosaraikat megtölteni kívánó vásárlók előtt.

A szamóca mellett kajszi, őszibarack, cseresznye, alma, körte, szilva, de még kivi, datolyaszilva, áfonya és egyéb gyümölcsök is szedhetők.

A legtöbb szedd magad értékesítést a közösségi médiában és a helyi csoportokban hirdetik, érdemes tehát nyitott szemmel böngészni a világhálót, ahol a helyszín mellett a nyitvatartásról, az árakról, a termesztett gyümölcsökről és a házirendről is pontos információkat kaphatunk.

Aki befőzésre, tartósításra szeretne nagyobb mennyiséget vásárolni, előnyös lehet, ha szedd magad akció keretében szerzi be az alapanyagot. Fotó: ZSOCC

A szedd magad értékesítés legnagyobb előnye, hogy mivel saját magunk szüreteljük a termést, az általunk válogatott legszebb gyümölcsökkel rakhatjuk tele a ládákat, kosarakat, ráadásul a piaci árnál jóval olcsóbban juthatunk friss gyümölcsökhöz. Így aki befőzésre, tartósításra szeretne nagyobb mennyiséget vásárolni, előnyös lehet, ha szedd magad akció keretében szerzi be az alapanyagot.

A szedd magad értékesítés a rövid értékesítési lánc egyik fontos szegmense, illetve a termelők egy része számára a munkaerő hiánya miatt alkalmazott értékesítési megoldás.

Ez az a forma, amely a legkisebb környezeti lábnyommal rendelkezik. Egyre népszerűbb a „Szedd, vedd magad” típusú értékesítés is. Ebben az esetben az ültetvényeken nem csak a magunk által szüretelt gyümölcs vásárolható, hanem a termelő által előre leszedett friss gyümölcs is.

Az elmúlt években a gyümölcsök mellett egyre több zöldség is elérhető ebben a formában, paradicsommal, paprikával és spárgával is feltölthetjük ilyen módon az éléskamrát. A virágültetvényeken hirdetett szedd magad akciók is egyre népszerűbbek, a tavaszi tulipán, jácint és nárcisz után megérkezett a bazsarózsa szüret, és hamarosan kezdetét veszi a levendulaszüret is, ami évről évre egyre több érdeklődőt vonz.