Brutális csatára készül Szijjártó Péter Luxembourgban – cél, hogy ne engedjék tönkretenni Közép-Európa gazdaságát

Az európai gazdaság versenyképességének rendkívüli csökkenése az elmúlt években nagyrészt annak volt betudható, hogy az energiaárak Európában

a kudarcot vallott brüsszeli szankciós politika miatt gyakorlatilag az egekbe szöktek”

– tette hozzá.

Úgy fogalmazott, amióta kitört a háború Ukrajnában, azóta az ukránok próbálják elérni azt, hogy az EU az energiahordozókat is szankcionálja. Zelenszkij elnök három éve folyamatosan azt próbálja elérni, hogy az EU tiltsa meg a földgáz, a kőolaj és a nukleáris fűtőelemek beszerzését Oroszországtól – mondta.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az EU-Montenegró kormányközi konferencián Brüsszelben, 2024. december 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A külgazdasági miniszter kitért arra is, hogy az Energiaügyi Tanács ülésén „figyelembe kell venni az elképesztő európai képmutatást” is, hiszen jól látható, hogy továbbra is „a szájhősködés után a tárgyalóteremben mindenki beáll a mainstreambe”. Megjegyezte,

a szlovákok jelenthetnek ez alól kivételt, ennek érdekében Szijjártó a hetekben többször is egyeztetett szlovák kollégájával, Juraj Blanárral.

Szijjártó Péter emlékeztetett: Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke most minden eddiginél erőteljesebben támogatja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, azaz Brüsszel minden eddiginél erősebben támogatja Ukrajnát. Ennek egyik eleme az, hogy többek között a magyar emberekkel akarják megfizettetni Ukrajna további támogatásának árát.



Már több mint 500 milliárd eurót húztak ki az uniós polgárok zsebéből

Czepek Gábor (k), az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára, Szarvas Ferenc (b), a MAVIR vezérigazgatója és Handl Péter, a cég technológiai osztályvezetője az áramszolgáltató gödi alállomásának avatásán, 2025. május 21-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az ukrajnai háború a 2022-ben és 2023-ban összesen mintegy 430 milliárd euróval növelte meg az uniós tagállamok energiaköltségeit. A támogatási és gazdaságélénkítő programok teljes összegének bő harmadát fizette ki energetikai többletköltségként Európa – állapította meg Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese a Világgazdaságnak írt tanulmányában.