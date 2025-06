Ilyen volt a nyár a szocializmusban – döbbenetes fotók a régi úttörőtáborokról!

A Táborfigyelő friss adatai szerint 2025 nyarán mintegy 210 ezer magyar gyermek vág bele legalább egyhetes táborozásba. A hagyományos sport- és kézműves táborok mellett ma már robotépítő, drónprogramozó vagy akár tőzsdetáborok közül is válogathatnak. Ez a szám is jól mutatja, hogy manapság is mennyire népszerű program a táborozás a nyári szünet tartalmas eltöltésére. A rendszerváltás előtt sem volt ez másképp, igaz akkoriban a tábori tematika jóval szerényebb volt, ráadásul a politikai ideológiát sem mellőzte. Noha az úttörő- és építőtáborok eredeti célja a szocializmus építésének támogatása volt, de kétségtelen, hogy a résztvevők számára sok barátságot, szerelmet és élményt is hozott.

