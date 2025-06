Szőrös és pucér babák hódítanak a fiatal felnőttek körében

A Labubu termékek apró, gyakran vakdobozos (blind box) csomagolásban árusított műanyag figurák vagy babák. Azaz nem lehet tudni, milyen baba van a dobozban, ott a meglepetésfaktor, ami elég gyorsan függővé tesz. A gyerekek, a tinik, de még a fiatal felnőttek rá is kattantak, a figurák meghódították a TikTokot és az Instagramot, így a hazai fiatalokat úgyszintén. De jó ha tudjuk, van belőle Rihannának és Kim Kardashiannak is.

A Labubu figurák gyűjtői százezreket is adnak egy limitált példányért./Fotó: South China Morning Post / South China Morning Post

A Labubu története Belgiumban kezdődött, egy honkongban született művész, Kasing Lung tervezte a karaktert, majd a kínai Pop Mart játékgyártó tette világhírűvé. A figura szürreálisan vicces megjelenésű, különböző kollekciókban kerül kiadásra, limitált példányszámban. Azt pedig tudjuk, ami limitált, annak értéke lesz, és felmegy az ára. Hasonló üzleti modellel működik a Sonny Angel is, ahogy korábban már megírtuk. Ez egy japán termék, egy idealizált meztelen fiú kisbaba - bár a neme nehezen azonosítható - angyalszárnyakkal és különféle sapkákkal. A Sonny Angel több mint tíz éve létezik, ám csak az elmúlt néhány évben robbant be a köztudatba a TikTok-generáció körében. A sztárok ezt is imádják, Victoria Beckham, Bella Hadid és Dua Lipa is rajong az angyalkákért. A két figura szoros kapcsolatban áll egymással, ugyan más gyártó készíti őket, de a közönségük és a gyűjtési szokásaik szinte teljesen megegyeznek.

Amit tudnak: mindkettő cuki kicsi, könnyen fotózható és megosztható – és mindkettőnél kulcsfontosságú a meglepetés faktor: nem tudod, mit kapsz, amíg ki nem bontod.

Mennyibe kerül a Labubu?

Egy eredeti Labubu figura ára 20–30 ezer forint között mozog a hivatalos magyar webshopokban.

A ritkább, keresett, limitált példányokért több százezer forintot is elkérnek.

Bőven egymillió forint felett is találunk példányokat az eBay-en.

Aki beéri a hamisítvánnyal is (ezeket Lafufu-nak nevezik), az 4-6 ezer forintért megveheti az AliExpress, Temun.

De a gyűjtők könnyen kiszúrják a különbségeket, rosszabb festés, gagyibb anyagminőség, eltérő csomagolás. Egy-egy ritka példány vagy exkluzív bolti darab jelentős haszonnal tovább értékesíthető. Ez torzítja a piacot, és nehezíti azok dolgát, akik valóban saját gyűjteménybe vásárolnának. A Labubu figurák 2024-ben jelentős bevételt hoztak a Pop Mart számára. A The Monsters termékcsalád 3 milliárd jüan (körülbelül 419 millió USD) bevételt generált, ami az előző évhez képest egészen elképesztő, 726,6 százalékos növekedést jelentett. Ez az összeg a Pop Mart teljes éves bevételének mintegy 23 százalékát tette ki.