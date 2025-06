Késik annak az egyedülálló létesítménynek az átadása, amelynek az egész régióban nem lesz párja

A Time Out Market Budapest a korábban tervezett tavaszi időpont helyett csak idén ősszel nyit meg a Blaha Lujza téren, a Corvin Palace első emeletén. A tetőteraszon kialakított rész megnyitása viszont majd csak 2026 első felére várható.

Ősszel nyit meg a Corvin Palace első emeletén a Time Out Market Budapest

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Különleges koncepciót valósít meg a Time Out Market Budapest

A Time Out Market egy nemzetközi gasztronómiai és kulturális központ, amely a világ több nagyvárosában – például Lisszabonban, New Yorkban vagy Dubajban – is működik. Kelet-Közép-Európában most először jelenik meg – írta meg a Világgazdaság.

A koncepció lényege, hogy egy helyen gyűjti össze a város legjobb éttermeit, séfjeit és bárjait, mindezt izgalmas kulturális programokkal kiegészítve.

A Corvin Palace első emeletén mintegy 2500 négyzetméteres belső tér várja majd a látogatókat, amit további 775 négyzetméternyi tetőterasz egészít ki. A helyszínen 14 konyha, 4 bár, egy különálló rendezvényterem, valamint nagyjából 800 ülőhely kap helyet.