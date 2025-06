Bulihajó, legénybúcsúk, ordenáré viselkedés – mutatjuk, hol büntetik a turistákat

A tömegturizmus okozta növekvő aggodalmak kezelése és a kulturális örökségi helyszínek megőrzése érdekében az európai országok szigorúbb utazási szabályokat kezdtek bevezetni. A bírságok, tilalmak és korlátozások a túlzsúfoltság kezelését, a történelmi helyszínek és a természeti környezet védelmét célozza. A turistáknak azzal kell szembesülni, hogy nem minden nevezetességhez lehet hozzáférni, bizonyos viselkedések miatti bírságokat szabnak ki, és növekednek a szállás költségei. Az utazási politika változása hosszú távú következményekkel jár nemcsak a látogatókra, hanem az utazási ágazatra is, különösen az európai turizmusának alakulására is.

Dubrovnikot már kerülik a magyar turisták a tömegturizmus miatt/Fotó: Shutterstock/OPIS Zagreb

Spanyolország több városában, például Barcelonában és Mallorcán is szigorították a turizmus szabályozását. Barcelonában már 2024-ben megemelték a turisztikai adót, és korlátozták a rövid távú bérbeadásokat, hogy enyhítsék a lakhatási válságot. A város a tömegturizmus csökkentése érdekében limitálta a kikötőbe érkező hajók számát, levették a 116-os buszjáratot a turistatérképekről, hogy enyhítsék a híres Parc Güell környékén a terhelést. Megemelték az idegenforgalmi adót is. A luxusszállodákban megszálló vendégek esetében 7 eurót kell fizetni éjszakánként, míg a négycsillagos hotelekben ez az összeg 3,40 euróra emelkedett. Ezen felül a város önkormányzata további 4 eurós éjszakánkénti illetéket vetett ki, így a legdrágább szálláshelyeken a teljes adó akár 15 euróra is rúghat. Az egynapos látogatók, például a hajókirándulások résztvevői, 6 eurós díjat kötelesek fizetni.

Mallorcán és más rendkívül népszerű spanyol üdülőhelyeken tilos a közterületen való félmeztelen vagy fürdőruhás megjelenés, a nyilvános alkoholfogyasztás és a hangos zenehallgatás. Ezek megsértése esetén a turisták akár 500 eurós bírságra is számíthatnak.

Mit tesznek az országok a tömegturizmus csökkentésére?



Velencében 2025-ben bevezették a napi belépődíjat a napi látogatók számára. A díj 5 eurótól indul, de 10 euróra emelkedik, ha a látogatást négy napon belül foglalják le. Emellett korlátozták a turistacsoportok létszámát 25 főre, sőt betiltották a hangosbemondók használatát. Portofino, a tömegturizmus egyik olasz fellegvára, ott 275 eurós bírságot szabnak ki azokra, akik a kijelölt no-wait zónákban szelfiznek vagy megállnak. A város ezzel akarja elkerülni, hogy a turisták folyamatos torlódást, dugókat okozzanak a településeken.

Görögországban a Santorini és Mykonos szigetekre érkező hajóutak utasai számára 20 eurós díjat vezettek be a környezeti és infrastrukturális terhelés csökkentése érdekében. Az Akropoliszon napi 20 000 főre korlátozták a látogatók számát, és időpontfoglalási rendszert vezettek be.

Párizsban kétszeresére emelték a turisztikai adót, és korlátozták a rövid távú bérbeadásokat évi 120 napra. Nizzában és más városokban is fontolóra vették a turisztikai adók emelését, valamint a fenntartható turizmus népszerűsítését. Július 1-jétől Franciaországban új, átfogó dohányzási tilalom lép életbe, amely számos szabadtéri közterületre vonatkozik. Az intézkedés célja a gyermekek védelme a passzív dohányzás káros hatásaitól és a dohányzás normalizálásának megakadályozása. Tiltják a dohányzást többek között:

parkokban,

strandokon,

sporlétesítményekben,

buszmegállókban,

iskolák, óvodák környékén.

A bárok teraszaira nem vonatkozik ahogy az elektromos cigarettákra sem. A szabályozás megsértése esetén 135 eurós (kb. 52 000 forint) bírság szabható ki.

A Trónok harca című sorozat vetítése óta globális célponttá vált Dubrovnikban korlátozták a napi beengedhető hajók számát kettőre, maximum 4 000 utas léphet be a történelmi városközpontba. A Krka Nemzeti Parkban betiltották a fürdést bizonyos területeken, és napi látogatószám korlátot vezettek be a természeti környezet védelme érdekében.

Lisszabonban is korlátozták a rövid távú bérbeadási engedélyek számát, és valós idejű adatokat használnak a turistaforgalom nyomon követésére. Algarve régióban a büntetik a hangos zenehallgatást, a kempingezést a kijelölt területeken kívül. Szabálysértések esetén a turisták 200 és 36 000 euró közötti bírságra számíthatnak.

A tömegturizmus nagy bevételt hoz a vállalkozóknak és a kormányoknak is, de tönkreteszi a helyiek életét, nincsenek kiadó lakások, sorok állnak a boltokban, tele vannak a tömegközlekedési eszközök, azaz rengeteg napi nehézséget okoz.

Az intézkedések azt mutatják, hogy Európa szerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a fenntartható turizmusra és a helyi közösségek érdekeinek védelmére. A turistáknak érdemes alaposan tájékozódniuk az úti céljukra vonatkozó szabályokról, hogy elkerüljék a kellemetlenségeket és a bírságokat.