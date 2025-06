Özönlöttek a turisták Budapestre, de a Balatonnál is sokan pihentek az év első hónapjaiban

Rendkívül erős évet produkált eddig a magyarországi turizmus. Budapest régiós összevetésben is kiemelkedően népszerű volt a turisták körében, de a Balaton környékére is rengetegen látogattak el, pedig ott az igazi szezon majd csak most következik.

Vágólapra másolva!

Idén áprilisban a Smith Travel Research szerint, a kelet-közép-európai régióban vizsgált öt főváros között a budapesti szállodák szobafoglaltsága 75,3 százalékkal a 2. helyen volt. A nettó 120,1 eurós átlag szobaárral és a nettó 90,4 eurós kiadható egységekre jutó szobaárbevétel (REVPAR) mutatóval pedig az első helyet szerezte meg − derül ki a Világgazdaság cikkéből. Eddig remek évet produkál a magyar turizmus, Budapest különösen népszerű célpontnak számít/Fotó: Csudai Sándor - Origo A fővárosi szállodákban 2,7 millió vendégéjszakát regisztráltak, amelyből közel 400 ezer belföldi, 2,3 millió pedig külföldi vendégekhez köthető. Az összes vendégéjszaka 9,3 százalékkal, a belföldieké 4,3 százalékkal, a külföldieké pedig 10 százalékkal nőtt az előző évhez képest. A fővárosi szállodák idén április végéig 105 milliárd forintos bevételt értek el, ami 24 százalékkal felülmúlta a tavalyit. Alaposan felpörgött a turizmus, országszerte sok volt a vendég a szállodákban Országos szinten az év első négy hónapjában a hazai szállodákban összesen 6,3 millió vendégéjszakát regisztráltak. Ebből 2,8 millió belföldi, míg 3,5 millió külföldi vendégekhez köthető. Az összes vendégéjszaka 6,4 százalékkal, a belföldi vendégéjszakák száma 2,8 százalékkal, a külföldieké közel 10 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban a hazai szállodák összesen 225,6 milliárd forint bevételt értek el, ami 19 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A Balaton is rengeteg turistát vonzott Bár az igazi nyaralószezon majd csak jön, a Balaton környéke is rendkívül népszerűnek bizonyult a turisták körében: a régió szállodáiban 919 ezer vendégéjszakát töltöttek el április végéig, ebből 685 ezer belföldi, 233 ezer külföldi vendéghez köthető. Az összes vendégéjszaka-szám 6,7 százalékkal nőtt, a belföldi vendégéjszakák száma 4, a külföldieké pedig 15,3 százalékkal. Az első négy hónapban a balatoni régió szállodái összesen 30,7 milliárd forint bruttó bevételt értek el, ami 15,3 százalékkal haladta meg a 2024-es értéket. A régióban 2,3 milliárd forint értékű SZÉP-kártyát használtak fel, ami a belföldi szállásdíjbevétel 22,4 százalékát tette ki. A teljes, bővebb elemzés ide kattintva olvasható el.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!