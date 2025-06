Vigyázat: ismét megjelentek az üdülési joggal visszaélő csalók

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt évtizedekben számos eljárásában vizsgálta az üdülési jogok másodlagos értékesítésével összefüggő megtévesztéseket. A folyamatos és aktív hatósági fellépés ellenére ezen átverések azonban továbbra is komoly veszélyt jelentenek, különösen az idősebb és anyagilag nehezebb helyzetben lévő fogyasztókra.

Üdülési jogok: csalásokra figyelmeztet a GVH

Fotó: Shutterstock

Problémahalmaz az üdülési jogok másodlagos értékesítése körül

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke leszögezte: „Véget kell vetnünk az üdülési jogokkal kapcsolatos visszaéléseknek! Ezek az átverések a legkiszolgáltatottabb helyzetekben lévő honfitársainkat károsítják meg. Ezekkel a gyakorlatokkal egyszer és mindenkorra le kell számolnunk. A bűnözőket szigorú büntetésekkel kell elrettenteni attól, hogy becsapják az idős, nyugdíjas honfitársainkat.”

A GVH márciusban a Gondolja Végig Higgadtan kampánysorozata keretében hívta fel a figyelmet az üdülési jogok másodlagos értékesítésével kapcsolatos problémahalmazra, illetve a különböző veszélyekre.

A Gazdasági Versenyhivatal már a 2023-as tevékenységét ismertető beszámolójában javaslatot tett az üdülési jogok esetében a fogyasztói jogérvényesítés megerősítésére. A GVH javasolta az üdülési jogok másodlagos értékesítésének előzetes közjogi jóváhagyáshoz kötését, illetve az értékesítéshez közvetlenül nem kapcsolódó járulékos szerződések megkötésének tiltását is. Továbbá a GVH – az érintett szaktárcákkal és hatóságokkal való egyeztetést követően – azt is felvetette, hogy indokolt lehet szigorítani az üdülési jogokkal kapcsolatos visszaélések büntetőjogi tényállását, illetve azok szankcionálását. Tekintettel a GVH-hoz az elmúlt időszakban érkezett lakossági jelzésekre a nemzeti versenyhatóság ezt most ismételten kezdeményezi a jogalkotók felé.

A nemzeti versenyhatóság az üdülési jogukat értékesíteni vágyóknak azt javasolja: minden ajánlat esetén alaposan tekintsék át a felkínált feltételrendszer részleteit, szerződéskötés előtt pedig alaposan tájékozódjanak az érintett vállalkozások megbízhatósága és fogyasztói értékelése felől. Fontos, hogy a fogyasztók a személyes találkozókon se engedjenek az esetleges nyomásgyakorlásnak és minden esetben megfontolt, tudatos döntést hozzanak. További hasznos információkat olvashatnak az üdülési jogokkal kapcsolatban a GVH tájékoztató kisfilmjében és a honlapjának Gondolja Végig Higgadtan menüpontja alatt.