Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása jelentősen megterhelné a magyar családok kasszáját is

Szakértők szerint az Európai Unió egyre inkább elszakad a realitásoktól, ez köszön vissza Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása-ügyében tanusított hozzáállásában is. Magyarország nem véletlenül tiltakozik a súlyos nehézségekkel küzdő állam rapid tagfelvétele ellen: ennek hazánkat érintő teljes költsége ugyanis 19 229 milliárd forint lenne a következő öt évre – derül ki a Magyar Külügyi Intézet tanulmányából, amelyben azt foglalták össze: milyen költségekkel és következményekkel járhat egy ilyen döntés.

Szakértők szerint sokan úgy tekintenek Ukrajna gyorsított uniós integrációjára, mint egyfajta vigaszdíjra, miután NATO-csatlakozásuk hosszú-hosszú időre lekerült a napirendről, a külügyi intézet ezért is tartotta fontosnak bemutatni, hogy hogyan érinthetné az ukrán uniós csatlakozás a magyar adófizetőket, a vállalkozásokat, illetve az ország egészét.

A tanulmányt készítők összegezték, milyen feladatok finanszírozásával kellene számolnia az uniónak. A csatlakozás becsült költségeihez tartoznának szerintük

Ukrajna újjáépítésének és fenntartásának költségei, amelyek teljes egészében az Európai Unióra hárulnának,

az ukrán belső biztonság fenntartásának költségvonzatai,

az ukrán elnök által egymilliósra becsült hadsereg újrafelfegyverzésének pénzügyi terhei

az ukrán kormány hitelképességét érintő támogatások további folyósítása,

a csatlakozás után az uniós Kohéziós Alap és a Közös Mezőgazdasági Alap Ukrajna felé irányuló támogatásai,

a tervezett, a tagállamok GDP-jével arányosan fizetendő 0,25 százalékos úgynevezett kötelező hozzájárulás költségei,

valamint az ukrán támogatáshoz hiányzó összeg miatti uniós hitelfelvétel.

A kijózanító elemzésből az látszik az Európai Uniónak akár ezermilliárd eurót is be kellene fektetnie az ukrán csatlakozásba, amely már a saját gazdasági stabilitását is veszélyeztetheti. A tagállamoknak, így Magyarországnak is súlyos költségekkel kellene számolnia az esetleges csatlakozást illetően.

Számításaink szerint az előttünk álló öt év során Magyarország összesen 48,1 milliárd eurót kellene hogy fizessen Ukrajna csatlakozásához, felfegyverzéséhez és újjáépítéséhez kapcsolódóan. Ez mintegy 68 százaléka Magyarország 2023-as költségvetésének

– vélik a szakemberek, amely számításaik szerint azt jelentené, hogy egy átlag magyar dolgozónak az adóterheken felül további 4 millió forintot kellene fizetnie havi szinten, amely több mint nyolcszorosa az átlagos magyar fizetésnek. Minden magyar állampolgárt számítva, beleértve a gyermekeket és a nyugdíjasokat, ez az összeg 2 millió forint lenne – jelezték.