Ezt kell tudni Kapu Tibor titokzatos „űrcsokoládéjáról”

Ez kell tudnia a csokoládénak az űrben

Az űrben minden megváltozik – nem csak a gravitáció, de az érzékszervek működése is. A NASA Taste in Space című kiadványa részletesen foglalkozik azzal, hogy az ételek íze megváltozik az űrben. Ennek egyik fő oka, hogy a mikrogravitáció hatására a testben átrendeződnek a folyadékok, az orr- és arcüregek telítődnek, csökkentve a szaglást, ezáltal pedig az ízérzékelést is. Sokan ezt az állapotot „űrnáthaként” írják le. Egy másik tanulmány megállapította, hogy a mikrogravitációs környezetben az ételek aromája, például a kávé, fokhagymás, ánizsos, korianderes és köményes ízek intenzitása csökkenhet.

A megszokott ízek tompábbá válnak, ezért az űrhajósok gyakran intenzívebb, fűszeresebb, erőteljesebb ízeket kívánnak.

Az Origo nemrég bemutatta, milyen előzményei voltak az űrcsoki elkészítésének – abban a Sthümer szakértelme mellett a NASA-nak, pontosabban az általuk közölt elvárásoknak jutott a főszerep.