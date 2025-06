Súlyos vegyipari katasztrófa történt, veszélyes növényvédőszer szabadult ki – videó

1976. július 10-én történt a modern vegyipar egyik legsúlyosabb katasztrófája az észak-olaszországi Milánó közelében található Meda mellett, egy vegyipari üzemben. A vegyipari katasztrófa hatásai leginkább a közeli Sevesó városát és annak környékét érintették, ezért az esemény sevesói katasztrófa néven vonult be az ipartörténet árnyékos lapjaira. A Hoffmann La Roche Givaudan nevű konszernhez tartozó ICMESA vegyipari üzemében – mint később bebizonyosodott: emberi mulasztás miatt – azon a napon robbanás történt, aminek következtében az egyik legveszélyesebb, súlyosan mérgező, egészségkárosító hatásúként ismert dioxin került nagy mennyiségben a levegőbe.

Katonák annak a vegyi üzemnek a területén 1976. július 10-én, ahol a súlyos vegyipari katasztrófa történt

Fotó: François LOCHON/Gamma-Rapho via Getty Images

Vegyipari katasztrófa dioxin miatt

A dioxin eredetileg növényvédő szer alapját jelentette, de az anyagot a vietnámi háború idején az amerikai haderő is bevetette lombtalanítási szerként, illetve vegyi fegyverként is. Veszélyességét jól mutatja, hogy a klorid tartalmú szerből már néhány mikrogramm szervezetbe jutása is halállal végződhet. Előállítása rendkívüli hőleadással járó folyamat, ezt pedig fontos kiemelni, mert az utólagos vizsgálatok alapján főként az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedések elmulasztása vezetett a vegyipari katasztrófához, melyet bár nem emlegetnek olyan gyakran, mint a bhopáli katasztrófát, ettől még a modern vegyipar történetének egyik legsötétebb foltja.

Az 1976 nyarán bekövetkezett esemény közvetlen oka, hogy a gyárban a dioxin előállítására használt tároló túlmelegedett, és a rendszerből hiányoztak azok a biztonsági megoldások, melyek ekkor működésbe léptek volna. A gyárat eleve nagyon takarékosan építették meg a tulajdonosok: számos, a dioxin gyártásánál ismert biztonsági eszköz hiányzott:

a tárolót hűtő tartály,

a túlfolyó anyagot semlegesítő hűtőközeg, vagy

a túlmelegedéskor automatikusan bekapcsoló vészhűtő,

ahogy az előállítási tárolót körbevevő gyűjtőtartály is.

Mint később kiderült, az üzemnek még vészhelyzeti protokollja sem volt biztonsági problémák esetére.

Az augusztus 1-jén készült felvételen környékbeliek a Sevesó lezárását jelző útakadálynál

Fotó: Francois LOCHON/Gamma-Rapho/Getty Images

A hűtés hiánya és emberi mulasztás okozta a katasztrófát a végzetes napon, július 10-én. A termeléssel késésben lévő munkások ugyanis előző nap este utasításra felügyelet nélkül hagyták a félig töltött dioxinos tartályt hétvégére, miközben a gyárat leállították.

A tartályban beindult a hőreakció, majd bekövetkezett a robbanás, amit viszont megfelelő berendezések híján egy ideig nem is vettek észre.

A bajra csak akkor derült fény, amikor egy, az üzem területén tartózkodó munkás rózsaszín felhőt észlelt felszállni a gyár egyik kéményéből. Ám a dolgozó jelzése ellenére a beavatkozás ugyanakkor csak később kezdődött meg – a már említett, döbbenetes okokból.