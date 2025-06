Virág, ami aranyat ér: ezek a világ legdrágább növényei – van csokor, ami egy autó árába kerül

A virágok a természet legelegánsabb ajándékai közé tartoznak, de akadnak köztük olyan különleges fajták, amelyek nemcsak szépségükkel, hanem elképesztő árukkal is kitűnnek. Van, amit aranyporral vonnak be, mást évszázadokig nemesítenek, vagy épp titkos kertekben nevelnek. Összegyűjtöttük a világ legdrágább virágait – olyan növényeket, amelyeknek egyetlen szála is többet érhet, mint egy használt autó.

A virág nemcsak ajándék, hanem státuszszimbólum is lehet. Vannak olyan különleges fajták, amelyek értéke vetekszik egy ékszeréével – vagy még annál is többe kerül. Kínai tudósok fejlesztették ki a világ egyik legdrágább virágját / Fotó: MAO SIQIAN / XINHUA Az egyik legismertebb luxusvirág a Juliet rózsa, amelyet David Austin nemesített 15 éven át, körülbelül 3 millió angol fontból (több mint 1,4 milliárd forintból). Bár ma már elérhető virágkötők számára is, a világ egyik legdrágább rózsájának számít – egy-egy különleges rendezvényre szánt csokor ára több százezer forint is lehet, ha ebből készül. A világ legdrágább orchideája A Shenzhen Nongke orchideát kínai tudósok mesterségesen fejlesztették ki, és csak nyolcévente virágzik. Olyan ritka, hogy egy példányt 2005-ben több mint 1,6 millió jüanért (kb. 86 millió forintért) árvereztek el. Ezzel rekorder a világ legdrágábban eladott virága kategóriában. Arany és platina: a kadupul virág és az aranyorchidea A kadupul virág (Sri Lankán őshonos) technikailag felbecsülhetetlen értékű: éjszaka nyílik, hajnalra elhervad, ezért nem eladható, de egyetlen példány frissen történő szállítása akár több millió forintba is kerülne, ha egyáltalán lehetséges lenne. Léteznek olyan arannyal vagy platinával díszített orchideák, amelyeket ékszerészek és virágkötők közösen készítenek, ezek egyedi darabok, akár 5–10 ezer dolláros (1,8–3,6 millió forintos) árcédulával. A szegfű, amit egy milliomos sem mindig tud megvenni A Gloriosa virág, amely elsősorban Afrikában és Ázsiában honos, szintén a drágább kategóriába tartozik, mivel termesztése rendkívül körülményes, és mérgező is. Egy-egy különleges hibride akár 400 dollárba (mintegy 141 ezer forintba) is kerülhet szálanként. Nem minden virág a kertészetek polcain terem A világ legdrágább virágai nemcsak esztétikai értéket hordoznak, hanem a ritkaság, a nemesítés ideje, a logisztikai kihívások és sokszor a szimbolikus jelentés is megemeli az árukat. Bár a legtöbbjük csupán a leggazdagabb gyűjtők és luxusrendezvények világában bukkan fel, a virágok iránti rajongás minden kultúrában jelen van – és van, ahol a szépség valóban aranyat ér.

