Terjed a hír: Kína újabb vidéki nagyvárosban épít akkumulátorgyárat – a polgármester kiállt a nyilvánosság elé és mindent tisztázott

A napokban jelent meg, hogy autóipari-energiatárolási fejlesztő központ jöhet létre Zalaegerszegen. A hír aggodalmat keltett a helyiekben, attól kezdtek tartani, hogy akkumulátorgyár települ a városba. Az ügyben megszólalt Balaicz Zoltán polgármester, a városvezető facebookos oldalán közzétett bejegyzésében öntött tiszta vizet a pohárba.

Nem lesz akkumulátorgyár, a városba egy kutatás-fejlesztési központ érkezik

Balaicz Zoltán a posztja elején hivatkozott a jelenlegi önkormányzati ciklus polgármesteri programjára, amely szerint Zalaegerszegen viszonylag kevés beépíthető iparterület maradt, így új iparág, vagy újabb jelentős, nagy számú munkaerő alkalmazását feltételező vállalat megjelenése nem várható, hiszen nincsenek meg hozzá a feltételek.

„Így természetesen akkumulátorgyár Zalaegerszegre való telepedése sem jöhet szóba, sőt, ilyet az önkormányzat eleve nem is támogat.”

„ A tegnapi nap folyamán egy eredeti hírt néhány internetes oldal, illetve néhány sajtóorgánum úgy tálalt, hogy városunkban esetleg akkumulátorgyár épülne. EZ NEM IGAZ, ZALAEGERSZEGEN NEM LESZ AKKUMULÁTORGYÁR!” – tisztázta a polgármester a hétvégi posztjában.

Mint írta, „a bejelentés NEM egy új gyár zalaegerszegi építéséről szól, hanem egy új kutatás-fejlesztési projektről”, ahol „NEM lesz gyártási tevékenység”.

A létesítményben magasan képzett tesztmérnököket és kutatókat foglalkoztatnak majd „ahol fejlesztés alatt álló, vagy elkészült energiatárolókat fognak tesztelni, minősíteni és azokról tanúsítványokat kiadni”. Tehát mindig csak az adott prototípusokból visznek pár példányt a bázisra, ahol tesztelik és minősítik őket, vagy kutatási, fejlesztési munkákat végeznek velük.

A polgármester szerint „egy ilyen bázis létrehozása nagy lehetőség Zalaegerszeg számára”.

A ZalaZone Járműipari Tesztpálya múlt héten közölte, hogy intelligens, új energiájú járművek és energiatároló rendszereik kutatás-fejlesztési, tesztelési, tanúsítási központját hozhatja létre Magyarország és Kína Zalaegerszegen.

A bejelentés szerint az amerikai, ázsiai és európai piacok kiszolgálására is alkalmas központ létrehozásában kulcsszerepet vállal a China-U.S. Green Fund, a Zhongzhi Zhitong Testing Technology Co., Ltd., valamint az Autóipari Próbapálya Zala Kft.